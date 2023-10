Wie der Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA dabei hilft, abgestürzte Mondraumfahrzeuge zu lokalisieren

By

Der Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), der 2009 von der NASA gestartet wurde, war maßgeblich an der Sammlung wertvoller Daten über die Topographie, Mineralogie und Wasserressourcen des Mondes beteiligt. Ausgestattet mit einer Reihe von Kameras, darunter zwei Schmalwinkelkameras und einer Weitwinkelkamera, nimmt das LRO jeden Monat den größten Teil der Mondoberfläche auf. Die Daten der Narrow Angle Cameras sind entscheidend für die Erkennung kleiner Veränderungen in der Mondlandschaft im Laufe der Zeit, da jedes Pixel etwa 50 Zentimetern entspricht.

Diese hochauflösenden Bilder werden nicht nur von professionellen Wissenschaftlern genutzt, sondern alle 90 Tage auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Jeden Monat greifen Tausende einzigartige Benutzer auf die Beobachtungen zu. Diese Zugänglichkeit hat es Weltraumbegeisterten wie Shanmuga Subramanian, einem Maschinenbauingenieur in Chennai, Indien, ermöglicht, die Daten für ihre eigenen Untersuchungen zu nutzen. Im Jahr 2019 nutzte Subramanian die LRO-Bilder, um nach der Absturzstelle des indischen Vikram-Landers zu suchen, der Teil der Chandrayaan-2-Mission war. Subramanians sorgfältige Prüfung zahlte sich aus, und er entdeckte in einem Bild nach dem Absturz ein helles Pixel, das in früheren Bildern nicht vorhanden war. Diese Entdeckung führte zur Bestätigung der Absturzstelle von Vikram.

Die Bilder des LRO haben auch die Absturzstellen anderer Mondraumschiffe enthüllt. Nachdem der israelische Beresheet-Lander den Kontakt zur Missionskontrolle verloren hatte, erfassten LRO-Bilder die Einschlagstelle und zeigten, dass der Lander bei einer harten Landung den Rand eines kleinen Kraters getroffen hatte. Ebenso wurden die Abstürze des japanischen Landers Hakuto-R Mission 1 und der russischen Raumsonde Luna-25 mithilfe von LRO-Daten identifiziert.

Der Lunar Reconnaissance Orbiter hat sich als unverzichtbares Werkzeug zur Ortung abgestürzter Mondraumfahrzeuge erwiesen. Seine hochauflösenden Bilder und regelmäßigen Datenveröffentlichungen haben es Wissenschaftlern und Weltraumbegeisterten gleichermaßen ermöglicht, Absturzstellen auf dem Mond zu analysieren und zu lokalisieren. Das LRO liefert weiterhin wertvolle Einblicke in die Mondoberfläche und verbessert unser Verständnis von Mondmissionen.

