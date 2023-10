Eine neue Perspektive auf eine bekannte Kernreaktion: Langsamere Einbrennphase der Wasserstoffverbrennung

Die nukleare Astrophysik ist ein Forschungsgebiet, das die Entwicklung der Elemente im Universum seit seiner Entstehung erforscht. Wissenschaftler verlassen sich auf Labormessungen, um Parameter für astrophysikalische Modelle abzuleiten. Kernreaktionen spielen eine entscheidende Rolle bei den Prozessen, die in Sternen ablaufen. Ein Forscherteam des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) hat kürzlich zusammen mit Mitarbeitern aus Italien, Ungarn und Schottland eine zentrale Kernreaktion am Dresdner Felsenkeller-Beschleuniger erneut untersucht. Die Ergebnisse ihrer Studie wurden in der Fachzeitschrift Physical Review C veröffentlicht.

Im Mittelpunkt ihrer Untersuchung stand eine bekannte Kernreaktion, bei der ein Kohlenstoff-12-Kern mit einem Wasserstoffkern kollidiert. Bei dieser Kollision entsteht das Isotop Stickstoff-13 und es wird Gammastrahlung freigesetzt. Diese Reaktion ist der erste Schritt im sogenannten CNO-Zyklus, der für die Entstehung von Elementen in massereichen Sternen verantwortlich ist. Die Forscher interessierten sich insbesondere für den Reaktionsquerschnitt, der Aufschluss über die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Reaktion gibt.

Mit beispielloser Präzision stellte das Forschungsteam fest, dass der bisher akzeptierte Wert des Reaktionsquerschnitts um etwa 25 % nach unten korrigiert werden musste. Dieses unerwartete Ergebnis legt nahe, dass die Einbrennphase des CNO-Zyklus langsamer ist als bisher angenommen und dass die Emission von 13N-Neutrinos näher am Zentrum der Sonne erfolgt. Diese neuen Erkenntnisse ermöglichen genauere theoretische Vorhersagen über das Verhältnis der Kohlenstoffisotope 12C/13C in Sternen. Dies wiederum trägt dazu bei, Modelle für Prozesse im Inneren von Sternen zu verbessern.

Sterne beziehen ihre Energie aus der Fusion von Wasserstoff zu Helium. Abhängig von der Masse des Sterns kommt es zu unterschiedlichen Fusionsprozessen. Sterne mit geringer Masse, wie unsere Sonne, durchlaufen die Proton-Proton-Kette. In massereicheren Sternen ermöglichen höhere Temperaturen jedoch die Reaktion zwischen Wasserstoff und Kohlenstoffkernen, die zum CNO-Zyklus führt. Obwohl Kohlenstoff weniger als 2 % der interstellaren Materie ausmacht, fungiert er im Kreislauf als Katalysator, ohne verbraucht zu werden. Die Nettoreaktion bleibt die Fusion von Wasserstoff zu Helium.

Als Targets für ihr Experiment nutzte das Team Tantalscheiben, die mit verdampftem Kohlenstoff beschichtet waren. Sie beschossen diese Ziele mit Protonen aus einem 5-MV-Pelletron-Beschleuniger, der einen weiten Energiebereich abdecken kann. Die entstehenden Gammastrahlen wurden mit hochreinen Germaniumdetektoren nachgewiesen.

Das Experiment fand im Felsenkeller-Untergrundlabor bei Dresden statt. Das vom HZDR und der TU Dresden gemeinsam betriebene Labor befindet sich in einem ehemaligen Eisspeichertunnel, der Schutz vor kosmischer Strahlung bietet. Die Zusammenarbeit zwischen europäischen Astrophysikforschern wurde in dieser Studie deutlich, darunter ein Ph.D. Student der Universität Padua verbringt sechs Monate im Felsenkeller und forscht.

