Ein innovativer Durchbruch: Programmierbare Fasern eröffnen neue Möglichkeiten im Textilbereich

Eine bahnbrechende Entwicklung eines Teams am MIT, FibeRobo, hat eine programmierbare Faser eingeführt, die die Textilindustrie revolutionieren könnte. Diese Faser, die als thermisch betätigte Flüssigkristall-Elastomerfaser (LCE) bezeichnet wird, hat das Potenzial, geräuschlose und reaktionsfähige Interaktionen mit in Textilien eingebetteten formverändernden Schnittstellen zu ermöglichen.

Im Gegensatz zu früheren formverändernden Fasern benötigt FibeRobo keine eingebetteten Sensoren oder komplexen Komponenten. Stattdessen zieht es sich als Reaktion auf einen Temperaturanstieg zusammen und kehrt sich um, wenn die Temperatur sinkt. Diese einzigartige Funktionalität kann durch die Kopplung der Faser mit einem leitfähigen Faden erreicht werden, was eine digitale Kontrolle über die Form eines Textils durch die Anwendung von elektrischem Strom ermöglicht.

Die Entwicklung von FibeRobo befasst sich mit den Einschränkungen aktueller formverändernder Fasern, die bisher hauptsächlich auf experimentelle Umgebungen beschränkt waren. Beispielsweise können vorhandene Fasern bereits nach wenigen Aktionen ihre Funktion einstellen, ihre Kontraktionsfähigkeit ist begrenzt und es fehlt ihnen die Fähigkeit zur Selbstumkehr. Andere Alternativen, wie beispielsweise pneumatisch betriebene Geräte, erfordern den Einsatz von Luftkompressoren.

Die MIT-Forscher verwendeten ein Flüssigkristallelastomer, das aus Molekülen besteht, die wie Flüssigkeiten fließen, sich aber in periodischen Kristallanordnungen stapeln. Durch die Integration dieser Kristallstrukturen in ein elastisches Netzwerk gelang es ihnen, eine Faser zu erzeugen, die sich bei Erwärmung zusammenzieht und sich beim Abkühlen wieder auf ihre ursprüngliche Länge ausdehnt.

Entscheidend ist, dass die Forscher durch eine sorgfältig entwickelte Kombination von Chemikalien in der Lage waren, die Eigenschaften der Faser, wie Dicke und Temperatur, bei der sie aktiviert wird, präzise zu steuern. Diese bahnbrechende Herstellungsmethode ermöglicht die Herstellung von LCE-Fasern, die für tragbare Stoffe geeignet und sicher für die menschliche Haut sind, ein Meilenstein, der mit früheren LCE-Fasern nicht möglich war.

Um die Herausforderungen bei der Fertigung zu meistern, entwickelte das Team eine Maschine mit 3D-gedruckten und lasergeschnittenen Teilen sowie grundlegender Elektronik. Der Prozess umfasst das Erhitzen des LCE-Harzes, das Extrudieren durch eine Düse, das Aushärten mit UV-Strahlen, das Beschichten mit Öl und schließlich die Nutzung von Pulver, um seine Integration in Textilherstellungsmaschinen zu erleichtern. Bemerkenswert ist, dass dieser gesamte Prozess nur einen Tag dauert und etwa einen Kilometer verwertbarer Fasern ergibt.

FibeRobo demonstriert nicht nur das Potenzial für weitreichende Anwendungen in der Textilindustrie, sondern bietet auch Vorteile hinsichtlich der Erschwinglichkeit. Die Faser kann bereits für 20 Cent pro Meter hergestellt werden und ist damit etwa 60-mal günstiger als handelsübliche formverändernde Fasern.

Diese bahnbrechende Technologie hat ihr Potenzial bereits durch die Entwicklung einer Kompressionsjacke für einen Hund namens Professor unter Beweis gestellt. Durch den Empfang eines Bluetooth-Signals von einem Smartphone kann die Jacke den Hund „umarmen“, was für Komfort sorgt und Trennungsangst lindert.

Die Auswirkungen von FibeRobo gehen über Textilien hinaus. Forscher stellen sich den Einsatz in verschiedenen anderen Bereichen vor, von der Robotik bis zum Gesundheitswesen. Mit ihrer leisen und reaktionsfähigen Natur eröffnet diese programmierbare Faser neue Möglichkeiten und verändert die Art und Weise, wie wir mit Alltagsgegenständen interagieren.

FAQ:

F: Was ist FibeRobo?

A: FibeRobo ist eine programmierbare Faser, die von einem interdisziplinären MIT-Team entwickelt wurde und sich als Reaktion auf einen Temperaturanstieg zusammenzieht und sich selbst umkehrt, wenn die Temperatur sinkt.

F: Wie unterscheidet sich FibeRobo von früheren formverändernden Fasern?

A: FibeRobo erfordert keine eingebetteten Sensoren oder komplexen Komponenten. Es kann über einen leitfähigen Faden elektrisch betätigt werden und bietet so eine digitale Kontrolle über die Form eines Textils.

F: Was sind die Vorteile von FibeRobo gegenüber bestehenden Alternativen?

A: FibeRobo überwindet die Einschränkungen aktueller formverändernder Fasern, indem es erhebliche Kontraktionsfähigkeiten, Selbstreversibilität und einen geräuschlosen Betrieb bietet. Es ist auch günstiger und kostet nur 20 Cent pro Meter.

F: Was sind die möglichen Anwendungen von FibeRobo?

A: FibeRobo hat Auswirkungen auf Textilien, Robotik, Gesundheitswesen und darüber hinaus. Es kann verwendet werden, um interaktive und adaptive Objekte zu erstellen und so die Benutzererfahrung in verschiedenen Bereichen zu verbessern.