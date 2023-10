Wissenschaftler drucken lebende neuronale Netze mithilfe der 3D-Drucktechnologie

Wissenschaftlern der Monash University in Melbourne ist es gelungen, lebende neuronale Netze mithilfe der 3D-Drucktechnologie zu drucken. Die Forscher verwendeten in einem Gel suspendierte Gehirnzellen von Ratten, die sie aus einer Düse in ein Gerüst drückten, um die neuronalen Strukturen zu erzeugen. Das Team baute die Netzwerke Schicht für Schicht mithilfe von Bioinks mit und ohne Zellen auf. Die Struktur ermöglichte es den Zellen, auf Nährstoffe zuzugreifen und die abwechselnde graue und weiße Substanz im Kortex nachzuahmen. Die gedruckten Neuronen waren in der Lage, ihre Axone über zellfreie Schichten auszudehnen, um mit anderen Zellen zu kommunizieren, ähnlich wie Neuronen im Gehirn funktionieren.

Dieser Durchbruch hat erhebliche Auswirkungen auf Arzneimittelstudien und die Untersuchung grundlegender Gehirnfunktionen, da er eine potenzielle Alternative zu Tierversuchen darstellt. Die Möglichkeit, mithilfe der 3D-Drucktechnologie Minigehirne herzustellen, könnte die Notwendigkeit verringern, neue Medikamente an Tieren zu testen, was den Prozess effizienter und ethischer machen würde. Es müssen jedoch noch Herausforderungen bewältigt werden, bevor diese Technologie zur Standardlaborpraxis wird.

Eine Herausforderung besteht darin, das Überleben und die Funktionalität der gedruckten Neuronen sicherzustellen. Neuronen sind empfindliche Zellen, die zum Gedeihen ein sorgfältig kalibriertes Gel benötigen, und herkömmliche 3D-Drucker verwenden Temperaturen, die für das Überleben der Zellen zu hoch sind. Die Forscher mussten ein Gel entwickeln, das so weich wie das Gehirn ist und sich dennoch mit einem 3D-Drucker drucken lässt. Darüber hinaus ist die Einbeziehung von Gliazellen, die eine einladende Umgebung für Neuronen unterstützen und aufrechterhalten, von entscheidender Bedeutung für die Replikation der elektrischen Aktivität im Körper.

Während das Experiment mit Rattenzellen durchgeführt wurde, ist es ein Machbarkeitsnachweis für die mögliche zukünftige Verwendung menschlicher Zellen. Allerdings ist die Skalierung des Druckprozesses zur Schaffung größerer, komplexerer neuronaler Netze eine Herausforderung. Das menschliche Gehirn verfügt über Milliarden von Neuronen und der 3D-Druck von empfindlichem Gewebe ist ein langsamer Prozess. Um diese Technik für Anwendungen in größerem Maßstab nutzbar zu machen, sind weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erforderlich.

