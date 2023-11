Der überraschende Planet mit Sandfall statt Regen

By

Laut einem aktuellen Bericht des Guardian hat das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht – einen Planeten, auf dem anstelle von Regen Sandkörner vom Himmel fallen. Dieser faszinierende Planet mit dem Namen Wasp-107b befindet sich im Sternbild Jungfrau, etwa 200 Lichtjahre von der Erde entfernt. Während die Wasser- und Wolkenzyklen des Planeten unseren eigenen ähneln, bestehen seine Wolken aus Silikat, was zu sandgefüllten Niederschlägen führt.

Wasp-107b, oft als „Baumwollseide“ bezeichnet, hebt sich von anderen Gasriesen durch seine vergleichsweise geringe Dichte ab. Obwohl dieser Exoplanet eine ähnliche Größe wie Jupiter hat, ist er deutlich leichter und wiegt ungefähr das gleiche wie Neptun. Die seltene Leichtigkeit von Wasp-107b ermöglicht es Wissenschaftlern, seine Atmosphäre mit außergewöhnlicher Tiefe zu untersuchen. Professor Leen Decin, der Hauptautor der Studie vom Katholischen Institut (KU) Leuven, bemerkt: „Tatsächlich ist die Dichte dieses luftigen Planeten eine der niedrigsten, die wir je gesehen haben.“ Dadurch können wir sehr tief in die Atmosphäre des Planeten vordringen.“

Das Team europäischer Astronomen untersuchte die Atmosphäre von Wasp-107b mit dem Mid-Infrared Instrument (MIRI) des James Webb-Weltraumteleskops der NASA. In ihrer Analyse machten sie beispiellose Beobachtungen der atmosphärischen Zusammensetzung des Exoplaneten und enthüllten das Vorhandensein von Wasserdampf, Schwefeldioxid und Silikatsandwolken. Dies ist das erste Mal, dass Astronomen die chemische Zusammensetzung von Wolken auf Exoplaneten erfolgreich untersucht haben.

Interessanterweise funktioniert die Atmosphäre von Wasp-107b ähnlich wie der Wasserkreislauf der Erde, wenn auch mit einer sandigen Wendung. Der aufsteigende Silikatdampf kondensiert zu winzigen Sandpartikeln, die aus den heißeren und niedrigeren Atmosphärenregionen des Planeten stammen. Schließlich erreichen diese Sandwolken eine ausreichende Dichte, um in die unteren Schichten der Planetenatmosphäre zurückzufallen.

Die Entdeckung sandbeladener Wolken auf Wasp-107b ist von erheblicher wissenschaftlicher Bedeutung. Professor Decin erklärt, dass die mit dem MIRI-Instrument des JWST erzielte Entdeckung einen bemerkenswerten Meilenstein darstellt, der unser Verständnis der Planetenentstehung und -entwicklung in unserem eigenen Sonnensystem erweitert. Dr. Joanna Barstow, eine Planetenwissenschaftlerin an der Open University, die an unabhängigen JWST-Messungen desselben Planeten arbeitet, zeigt sich begeistert über die unerwartete Datenqualität und die Erkenntnisse, die von diesem flauschigen Exoplaneten gewonnen wurden.

FAQ:

F: Wie weit ist Wasp-107b von der Erde entfernt?

A: Wasp-107b ist etwa 200 Lichtjahre von der Erde entfernt.

F: Woraus bestehen die Wolken auf Wasp-107b?

A: Die Wolken auf Wasp-107b bestehen aus Silikatsand.

F: Wie haben Wissenschaftler die Atmosphäre von Wasp-107b untersucht?

A: Wissenschaftler nutzten das Mittelinfrarot-Instrument (MIRI) des James Webb-Weltraumteleskops der NASA, um die Atmosphäre von Wasp-107b zu untersuchen.

F: Was ist das Besondere an Wasp-107b im Vergleich zu anderen Gasriesen?

A: Wasp-107b ist trotz seiner Ähnlichkeit mit Jupiter deutlich weniger dicht als andere Gasriesen.