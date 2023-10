Die Gaia-Mission der ESA veröffentlicht neue astronomische Daten

Die Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation hat eine neue Tranche astronomischer Daten veröffentlicht, bekannt als Gaia DR3. Diese Version ist im Vergleich zu den vorherigen drei Versionen kleiner, hat aber dennoch erhebliche Auswirkungen. Im Gegensatz zu anderen Weltraumteleskopen, die atemberaubende Bilder erzeugen, konzentriert sich Gaia auf die Generierung grundlegender Rohdaten, die zu einer Vielzahl von Problemen in der Astronomie und Astrophysik beitragen.

Gaias Mission besteht darin, die Bewegungen, Entfernungen und Positionen einer Milliarde Sterne mit äußerster Präzision zu messen, was als Astrometrie bekannt ist. Darüber hinaus misst es auch die Positionen von Exoplaneten auf dem Weg. Ziel der Mission ist es, ein möglichst detailliertes Bild der Milchstraße zu liefern und neue Perspektiven auf unseren Platz im Universum zu gewinnen.

In dieser Pressemitteilung hat Gaia Lücken in der bisherigen Berichterstattung behoben, insbesondere in Regionen, in denen die Sterne dicht beieinander liegen. Die Mission untersucht normalerweise einzelne Sterne, aber für diese Veröffentlichung richtete sie ihr Augenmerk auf Kugelsternhaufen. Kugelsternhaufen sind uralte Gruppen von Sternen, die durch die Schwerkraft zusammengehalten werden und Millionen von Sternen enthalten können. Omega Centauri, der massereichste Kugelsternhaufen in der Milchstraße, stand in dieser Veröffentlichung im Mittelpunkt von Gaias Aufmerksamkeit.

Mit einem Test- und Kalibrierungsmodus, der nicht für wissenschaftliche Zwecke gedacht war, beobachtete Gaia Omega Centauri und entdeckte über eine halbe Million neue Sterne. Die dichte Ansammlung von Sternen im Zentrum des Sternhaufens machte es schwierig, sie im regulären Beobachtungsmodus von Gaia zu unterscheiden, aber der technische Modus zeigte ihre Anwesenheit. Diese robusten Daten werden zum Verständnis der Struktur, Verteilung und Bewegung der Sterne in Omega Centauri beitragen.

Neben Omega Centauri erkundete Gaia auch andere Regionen, unter anderem zur Erforschung von Gravitationslinsen. Gravitationslinsen sind massive Objekte, die Licht beugen und vergrößern und es Astronomen ermöglichen, entfernte Objekte zu beobachten, die sonst außerhalb der Reichweite wären. Durch Gaias Beobachtungen wurden fast 400 mögliche Quasare identifiziert, darunter 50 bestätigte Quasare.

Gaias laufende Mission wird weiterhin weitere Regionen wie Omega Centauri erforschen und die Ergebnisse werden in die kommende Gaia DR4 einfließen. Mit jeder Veröffentlichung von Daten trägt Gaia zur Beantwortung von Fragen zu verschiedenen astronomischen Phänomenen bei, darunter Kugelsternhaufen und Gravitationslinsen.

Quellen: ESA Gaia Mission, Gaia Collaboration