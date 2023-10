Der unterschätzte Einfluss von Regenwürmern auf die globale Nahrungsmittelproduktion

Laut einer in Nature Communications veröffentlichten Studie wurde die Rolle von Regenwürmern bei der Förderung des Pflanzenwachstums und der Bodengesundheit unterschätzt. Regenwürmer werden aufgrund ihrer Fähigkeit, organische Abfälle zu recyceln und die Bodenstruktur zu verbessern, als „Ökosystemingenieure“ bezeichnet. Diese neue Studie ist die erste, die ihre Vorteile auf globaler Ebene quantifiziert, indem sie Daten aus 58 Studien über die Auswirkungen von Regenwürmern auf Nutzpflanzen wie Weizen, Reis, Mais, Gerste und Hülsenfrüchte analysiert. Die Forscher fanden heraus, dass Regenwürmer zu einem durchschnittlichen Anstieg von 23.3 % zur oberirdischen Biomasse von Nutzpflanzen beitragen. Wenn man diese Daten auf einen globalen Maßstab hochrechnet, wird geschätzt, dass Regenwürmer jedes Jahr für bis zu 140 Millionen Tonnen Nahrungsmittelproduktion verantwortlich sind, was 6.5 % der weltweiten Getreideerträge entspricht.

Die Studie ergab, dass Regenwürmer den größten Einfluss auf das Pflanzenwachstum in Südostasien und Europa haben. In diesen Regionen trägt der Regenwurmreichtum zu einem Getreideertrag von etwa 40 Millionen Tonnen bei. Regenwürmer leisten jedoch im globalen Süden einen relativ größeren Beitrag und machen 10 % der gesamten Getreideproduktion in Afrika südlich der Sahara und 8 % in Lateinamerika und der Karibik aus. Die Forscher vermuten, dass dieser Unterschied auf die nährstoffarmen Böden und den geringeren Düngemitteleinsatz in tropischen südlichen Regionen zurückzuführen sein könnte, was den erheblichen bodenverbessernden Nutzen von Regenwürmern unterstreicht.

Während die Studie Aufschluss über die entscheidende Rolle von Regenwürmern in der weltweiten Nahrungsmittelproduktion gibt, sind einige Einschränkungen zu berücksichtigen. Viele der Studien stützten sich auf die künstliche Zugabe von Regenwürmern zum Boden, was möglicherweise nicht vollständig die realen Bedingungen widerspiegelt. Darüber hinaus könnten geografische Lücken in der Forschung, insbesondere in tropischen Regionen, dazu führen, dass der tatsächliche Beitrag von Regenwürmern unterschätzt wird.

Der Hauptautor der Studie, Steven Fonte, betont, wie wichtig es ist, die Bodengesundheit insgesamt zu verbessern, und nicht nur zum Wohle der Regenwürmer. Er schlägt die Einführung von Praktiken wie Direktsaat und die Reduzierung chemischer Zusatzstoffe vor, um die breitere Gemeinschaft bodenverbessernder Organismen zu unterstützen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Bedeutung von Regenwürmern und anderen Bodenorganismen zu erkennen, da davon ausgegangen wird, dass sie mehr als die Hälfte der Artenvielfalt des Planeten ausmachen.

Insgesamt unterstreicht diese Studie die erheblichen Auswirkungen von Regenwürmern auf die globale Nahrungsmittelproduktion und betont die Notwendigkeit, der Bodengesundheit für eine nachhaltige Landwirtschaft Vorrang einzuräumen.



