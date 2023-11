Neue Starlink-Mission markiert einen weiteren Meilenstein für den wiederverwendbaren Falcon 9-Booster von SpaceX

Der Falcon 9-Booster von SpaceX mit der Seriennummer B1058 soll am Freitagabend seinen 18. Start feiern und damit den Gleichstand mit einem anderen Booster der Flotte brechen. Dieser Booster hat in seinen dreieinhalb Dienstjahren etwas Außergewöhnliches geleistet – er ist insgesamt 17 Mal geflogen. Die Jungfernfahrt, die am 30. Mai 2020 stattfand, war historisch, da sie die NASA-Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken in die Umlaufbahn brachte und damit zum ersten Mal einer kommerziellen Raumsonde dieses Kunststück gelang.

Was diesen Booster auszeichnet, ist nicht nur seine rekordverdächtige Anzahl an Flügen, sondern auch sein Aussehen. Die Rakete, die zunächst mit einem strahlend weißen Anstrich und einem leuchtend roten NASA-Logo geschmückt war, trägt nun die deutlichen Spuren der Raumfahrt. Im Laufe seiner Missionen hat sich der einst weiße Lack des Boosters in eine anthrazitfarbene Farbe verwandelt, die mit Ruß aus den Abgasen bedeckt ist.

Bei diesem bevorstehenden Start handelt es sich um eine weitere Starlink-Mission, bei der 23 Satelliten darauf warten, in die Umlaufbahn gebracht zu werden. Die erste Stufe der Falcon 9 wird ihre Merlin-Triebwerke zünden und die Rakete auf Geschwindigkeiten von über 5,000 Meilen pro Stunde treiben. Nach der Trennung tritt die Trägerrakete ihre Reise zurück zur Erde an, führt eine Reihe von Triebwerkszündungen durch und nutzt vier Landebeine, um auf einer Plattform im Atlantischen Ozean zu landen.

Beeindruckend ist, dass dieser spezielle Booster bereits unglaubliche 846 Satelliten gestartet hat, von denen die meisten zur Starlink-Konstellation gehören. Nach der Bereitstellung wird der Start von Starlink 6-26 die Gesamtzahl der funktionsfähigen Starlink-Satelliten auf über 5,000 erhöhen. Dieser Erfolg festigt die Position von SpaceX als wichtiger Akteur auf dem Satelliten-Internetmarkt und übertrifft die aktuelle Anzahl von Satelliten im Breitbandnetzwerk von OneWeb.

Die Falcon-Raketen von SpaceX sind weiterhin erfolgreich und zuverlässig. Mit 248 erfolgreichen Missionen in Folge bleibt die Flugfrequenz konstant, und die Ingenieure lernen und verbessern sich bei jedem Start kontinuierlich. Tatsächlich erwägt SpaceX, die Anzahl der Flüge pro Trägerrakete zu erhöhen, um das Potenzial der Raketen weiter zu maximieren.

Da SpaceX anstrebt, die Zahl der jährlichen Starts zu erhöhen und bis Ende 100 2023 Flüge und im nächsten Jahr 144 Starts zu erreichen, wird die Falcon-Familie weiterhin von entscheidender Bedeutung sein. Die ehrgeizigen Pläne des Unternehmens für seine vollständig wiederverwendbare Starship-Rakete sind in Sicht, aber bis dahin sind in den kommenden Jahren noch viele weitere Falcon 9- und Falcon Heavy-Flüge zu erwarten.

FAQ

