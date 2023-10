Neue Studie zeigt beschleunigten Eisverlust in der Ostantarktis

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift „Science Advances“ veröffentlichte Studie hat ergeben, dass die Gletscher in der Ostantarktis in Zukunft einen schnelleren Eisverlust erleben könnten als bisher angenommen. Diese alarmierende Rückkopplungsschleife entsteht, wenn Gletscherschmelzwasser einen weiteren Eisverlust auslöst und zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt, während sich der Planet weiter erwärmt.

Wissenschaftler haben berichtet, dass das schnelle Abschmelzen der Eisschelfs der Westantarktis aufgrund der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung nun möglicherweise unvermeidlich ist. In Kombination mit anderen aktuellen Studien zeichnen diese Ergebnisse ein düsteres Bild eines schnell schmelzenden südlichen Kontinents, der weltweit erhebliche Risiken für einen lebensverändernden Anstieg des Meeresspiegels birgt.

Die Studie konzentrierte sich insbesondere auf die Denman- und Scott-Gletscher in der Ostantarktis, die genug Eis enthalten, um einen Anstieg des Meeresspiegels um etwa fünf Fuß auszulösen. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass beim Schmelzen der Gletscher das Wasser unter ihnen hindurch ins Meer fließt und so das Schmelzen der Gletscher und den Eisverlust beschleunigt. Die neue Studie integrierte diese Rückkopplungsschleife in Simulationen, um ihre Auswirkungen auf das Schmelzen in der Antarktis und den Anstieg des Meeresspiegels zu bewerten.

Den Ergebnissen zufolge könnten die Gletscher fast 25 Jahre früher als erwartet eine kritische Schwelle überschreiten, wenn die Welt weiterhin beschleunigt fossile Brennstoffe verbrennt, die den Planeten erwärmen, was vor allem auf den Schmelzwasserabfluss zurückzuführen ist. In diesem Szenario erhöhte die Einbeziehung der Rückkopplungsschleife den Meeresspiegelanstieg der Denman- und Scott-Gletscher bis zum Ende des Jahres 16 um fast 2300 %.

Es ist wichtig zu beachten, dass aktuelle Klimamodelle diesen zusätzlichen Eisverlust durch Schmelzwasserabfluss nicht berücksichtigen. Die Einbeziehung dieses Phänomens in zukünftige Modelle ist notwendig, um ein genaueres Verständnis des globalen Meeresspiegelanstiegs zu erhalten.

Der Hauptautor Tyler Pelle betont, wie wichtig es ist, die Ostantarktis zu überwachen, da sie immer instabiler wird und ein höheres Risiko eines Meeresspiegelanstiegs für Küstengemeinden und tief liegende Inseln birgt. Das Verständnis und die Bewältigung dieser Eisverlustmuster ist von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen auf künftige Generationen abzumildern, da unser heutiges Handeln das Klima in den kommenden Jahren erheblich beeinflussen wird.

Die Studie hat Experten wie den außerordentlichen Professor Jan De Rydt von der Northumbria University dazu veranlasst, sich für die Einbeziehung subglazialer Abflüsse in alle Simulationen des Eisverlusts in der Antarktis einzusetzen. Weitere Forschungen sind geplant, um die Tiefen des Eisschildes und des Ozeans zu analysieren und so ein umfassendes Verständnis für die Zukunft der Region zu gewinnen.

Quelle: CNN

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie tragen Gletscher zum Anstieg des Meeresspiegels bei?

Gletscher tragen zum Anstieg des Meeresspiegels bei, wenn sie schmelzen und das dabei entstehende Wasser in den Ozean fließt.

2. Was ist eine Feedbackschleife?

Eine Rückkopplungsschleife bezieht sich auf einen Prozess, bei dem die Ausgabe eines Systems dessen Eingabe weiter beeinflusst und so ein sich selbst erhaltendes Muster entsteht.

3. Berücksichtigen aktuelle Klimamodelle den durch Schmelzwasserabfluss verursachten Eisverlust?

Nein, aktuelle Klimamodelle berücksichtigen nicht den zusätzlichen Eisverlust, der durch den Abfluss von Schmelzwasser verursacht wird. Dieses Phänomen muss in zukünftige Modelle einbezogen werden, um den globalen Meeresspiegelanstieg besser vorhersagen zu können.

4. Welche möglichen Auswirkungen hat der beschleunigte Eisverlust in der Ostantarktis?

Der beschleunigte Eisverlust in der Ostantarktis birgt für Küstengemeinden und tiefliegende Inseln ein höheres Risiko eines Anstiegs des Meeresspiegels und kann möglicherweise verheerende Auswirkungen auf Menschenleben und Infrastruktur haben.

5. Wie können wir den Auswirkungen schmelzender Gletscher begegnen?

Um die Auswirkungen schmelzender Gletscher zu bewältigen, müssen die Treibhausgasemissionen reduziert, auf erneuerbare Energiequellen umgestellt und Maßnahmen zur Anpassung an den steigenden Meeresspiegel in gefährdeten Gebieten umgesetzt werden.