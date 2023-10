Kartierung der Komplexität des menschlichen Gehirns: Ein außergewöhnlicher Atlas

Ein internationales Forscherteam hat einen äußerst detaillierten Atlas menschlicher Gehirnzellen enthüllt, der wertvolle Einblicke in die Vielfalt der Neuronen und die Unterschiede zwischen menschlichen und tierischen Gehirnen liefert. Diese bahnbrechende Arbeit wurde als Teil einer Sammlung von 21 Artikeln in der Zeitschrift Science veröffentlicht, unterstützt von der BRAIN-Initiative der US National Institutes of Health.

Die Erfassung der Komplexität des menschlichen Gehirns war eine monumentale Aufgabe. Da Milliarden von Zellen miteinander verbunden sind, ist das Verständnis der Feinheiten des Gehirns so, als würde man versuchen, jeden Stern in der Milchstraße zu kartieren. Durch Fortschritte bei den Analysewerkzeugen bietet dieser Atlas Neurowissenschaftlern jedoch eine beispiellose Auflösung, um Gehirnzellen zu untersuchen und ein tieferes Verständnis der Gehirnfunktion zu erlangen.

Das Zellatlas-Projekt umfasste die Zusammenarbeit von 250 Forschern aus 45 Institutionen weltweit. Mithilfe von Methoden, die zur Kartierung des Mausgehirns entwickelt wurden, konnten Wissenschaftler diese Techniken erweitern, um den Maßstab des menschlichen Gehirns zu erfassen. Die Ergebnisse zeigten über 100 verschiedene Zelltypen in verschiedenen Gehirnregionen und übertrafen damit die ursprünglichen Erwartungen bei weitem.

Eines der Hauptziele dieses Projekts war es herauszufinden, wie verschiedene Gene in Zellen reguliert werden und wie dies die Zellidentität beeinflusst. Durch den Einsatz von Deep-Learning-Modellen konnten Forscher verborgene Muster in Gensequenzen aufdecken, die zuvor nicht entzifferbar waren. Dieses Wissen bringt Wissenschaftler näher zum Verständnis der Funktionsweise dieser Zellen und ihrer möglichen Fehlfunktionen bei neuropsychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie und Alzheimer.

Dieser Atlas menschlicher Gehirnzellen ist ein wichtiger Schritt zur Entschlüsselung der Komplexität des Gehirns. Mit einem umfassenden Verständnis verschiedener Zelltypen hoffen Forscher, die genetischen Wurzeln von Hirnerkrankungen aufzuspüren und gezielte Behandlungen zu entwickeln. Auch wenn der heilige Gral der Humangenetikforschung noch nicht in greifbarer Nähe ist, plant die BRAIN-Initiative weitere Forschungsarbeiten, um die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen menschlichen und tierischen Gehirnen auf molekularer Ebene weiter zu erforschen und so möglicherweise den Erfolg zukünftiger klinischer Studien zu verbessern.

Quellen:

– Originalartikel: Wissenschaftszeitschrift

– BRAIN Initiative Cell Census Network (BICCN) der US National Institutes of Health