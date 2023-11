Forscher der TU Wien entdecken Nickel-Gold-Legierungen als revolutionäre thermoelektrische Materialien

Wissenschaftler der TU Wien haben kürzlich eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die die herkömmlichen Ansichten über Metalle in der Thermoelektrik in Frage stellt. Bei ihrer Forschung fanden sie heraus, dass Nickel-Gold-Legierungen außergewöhnliche Eigenschaften als thermoelektrische Materialien besitzen und eine unübertroffene Effizienz bei der Umwandlung von Wärme in Elektrizität bieten. Diese Erkenntnis eröffnet neue Möglichkeiten für die Anwendung dieser Legierungen in verschiedenen Technologien und ebnet den Weg für Fortschritte in der Energieerzeugung und der Alltagselektronik.

Der thermoelektrische Effekt, der die direkte Umwandlung von Wärme in elektrische Energie ermöglicht, wird seit langem auf sein technologisches Potenzial untersucht. Die Bewegung geladener Teilchen von der heißeren Seite zur kälteren Seite eines Materials erzeugt eine elektrische Spannung, die als Thermospannung bekannt ist. Das Verhältnis dieser Spannung zur Temperaturdifferenz wird durch den Seebeck-Koeffizienten definiert, der die thermoelektrische Leistung eines Materials bestimmt. Bisher galten Metalle aufgrund ihres niedrigen Seebeck-Koeffizienten nicht als ideal für thermoelektrische Anwendungen.

Die Physiker der TU Wien fanden jedoch heraus, dass Nickel-Gold-Legierungen dieser herkömmlichen Meinung widersprechen. Der Zusatz von Nickel zu Gold verbessert die thermoelektrische Leistung des Materials erheblich. Das Streuverhalten der Elektronen innerhalb der Legierung, beeinflusst durch die besonderen elektronischen Eigenschaften von Nickel, führt zu einem deutlichen Unterschied in der Bewegung positiver und negativer Ladungen. Dieses Ungleichgewicht führt zu einer hohen Thermospannung, die die Leistung herkömmlicher Halbleiter übertrifft.

Die rekordverdächtige Kombination aus hoher elektrischer Leitfähigkeit und einem großen Seebeck-Koeffizienten in Nickel-Gold-Legierungen führt zu einem beispiellosen thermoelektrischen Leistungsfaktor. Dies bedeutet, dass diese Legierungen viel mehr elektrische Energie erzeugen können als jedes andere bekannte Material, was sie für verschiedene Anwendungen äußerst wünschenswert macht. Beispielsweise könnten Smartwatches möglicherweise autonom über die Körperwärme des Trägers aufgeladen werden.

Diese Entdeckung ist nur der Anfang, denn die Forscher erforschen bereits andere potenzielle Kandidaten für thermoelektrische Materialien, die ohne teure Elemente wie Gold auskommen. Ihre Arbeit stellt einen wichtigen Proof of Concept dar, der die Palette der Materialien erweitert, die für thermoelektrische Anwendungen über Halbleiter hinaus geeignet sind.

FAQ:

F: Was haben die Forscher der TU Wien herausgefunden?

A: Die Forscher haben herausgefunden, dass Nickel-Gold-Legierungen außergewöhnliche Eigenschaften als thermoelektrische Materialien aufweisen.

F: Wie funktionieren thermoelektrische Materialien?

A: Thermoelektrische Materialien wandeln Wärme durch die Bewegung geladener Teilchen direkt in elektrische Energie um.

F: Warum galten Metalle als nicht geeignet für thermoelektrische Anwendungen?

A: Metalle haben typischerweise einen niedrigen Seebeck-Koeffizienten, der ein Schlüsselparameter für die thermoelektrische Leistung ist.

F: Welche Bedeutung hat die Entdeckung?

A: Die Entdeckung stellt traditionelle Ansichten über Metalle in der Thermoelektrik in Frage und eröffnet neue Möglichkeiten für ihre Anwendung in verschiedenen Technologien.

F: Welche möglichen Anwendungen gibt es für Nickel-Gold-Legierungen?

A: Nickel-Gold-Legierungen könnten in Zukunft in der Energieerzeugung, in der Alltagselektronik und in Großanwendungen eingesetzt werden.