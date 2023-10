Aufregende Fossilienfunde werfen neues Licht auf das Leben in der späten Kreidezeit in Argentinien

Neue Forschungsergebnisse, die der Paläontologe Matthew Lamanna auf dem GSA Connects 2023-Treffen der Geological Society of America vorgestellt hat, haben aufregende Fossilienfunde aus dem Steinbruch Cañadón Tomás in der argentinischen Region Patagonien enthüllt. Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in das Leben am Ende der Kreidezeit, kurz bevor die Nichtvogeldinosaurier ausstarben.

Lamanna unterstreicht die Bedeutung des Verständnisses der Artenvielfalt, Evolution und Paläobiogeographie von Dinosauriern und anderen kontinentalen Wirbeltieren in der südlichen Hemisphäre während der späten Kreidezeit. Die Fossilienfundstelle in Argentinien trägt dazu bei, die Wissenslücken über diese Tiere in der Region zu schließen.

Der Fundort Cañadón Tomás wurde erstmals im Jahr 2020 im Rahmen einer paläontologischen Auswirkungsstudie des Museo de La Plata entdeckt. Die Studie deckte Dinosaurierfossilien auf, darunter Knochen von großen Entenschnabeldinosauriern, den sogenannten Hadrosauriern. Bei weiteren Ausgrabungen wurden zahlreiche Knochen von Hadrosauriern unterschiedlicher Größe entdeckt, was möglicherweise auf die Anwesenheit einer sozialen Gruppe oder sogar einer Herde verwandter Individuen hinweist.

Neben Hadrosaurier-Fossilien entdeckte das Team auch Überreste von Raubsauriern, etwa einen Zahn und eine Klaue. Darüber hinaus wurden an der Stätte seltene Wirbeltiere mit kleinem Körperbau gefunden, darunter die erste Kreideschlange, die im Golfo San Jorge-Becken gefunden wurde, und der Oberkiefer eines Reigitheriid, eines kleinen Säugetiers.

Die Entdeckung des Säugetierkiefers ist besonders bedeutsam, da das Verständnis des Säugetierlebens während der Kreidezeit von entscheidender Bedeutung ist, um das Gesamtbild des Aussterbens der Nichtvogeldinosaurier und der anschließenden Ausbreitung der Säugetiere zu verstehen. Laut Lamanna ist der Säugetierkiefer eines der besten Fossilien seiner Art, die jemals entdeckt wurden.

Obwohl sich die Fundstelle Cañadón Tomás noch im Anfangsstadium der Forschung und Ausgrabung befindet, hat sie sich bereits als vielversprechend erwiesen. Es werden immer mehr Materialien entdeckt, was darauf hindeutet, dass an dieser Stelle noch viel zu tun und viele weitere Fossilien freigelegt werden müssen.

Insgesamt tragen diese aufregenden Fossilienfunde in Argentinien zu unserem Verständnis des Lebens in der späten Kreidezeit auf der Südhalbkugel bei und werfen neues Licht auf die Artenvielfalt und Entwicklung von Dinosauriern und anderen Wirbeltieren in dieser Zeit.

