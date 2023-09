Nikon Small World in Motion-Videowettbewerb enthüllt Einblicke in neurologische Entwicklungsstörungen

By

Der 13. jährliche Nikon Small World in Motion Video-Wettbewerb hat Dr. Alexandre Dumoulin für sein fesselndes Video, das die Entwicklung von Neuronen in einem Hühnerembryo zeigt, den ersten Platz verliehen. Dumoulins Video bietet wertvolle Einblicke in neurologische Entwicklungsstörungen wie Autismus-Spektrum-Störung und Schizophrenie, indem es die möglichen Abweichungen hervorhebt, die im Zentralnervensystem auftreten.

Das Video erfasst den komplizierten Prozess der Verbindung von Neuronen mit der gegenüberliegenden Seite des Zentralnervensystems, der sogenannten Mittellinie. Dumoulins Forschung konzentriert sich auf das Verständnis der Entwicklungsprozesse von Neuronen in Hühner- und Mäuseembryonen, um unser Verständnis der Funktionsweise des Nervensystems weiter zu verbessern und potenzielle Faktoren zu identifizieren, die zu neurologischen Entwicklungsstörungen beitragen. Durch die Untersuchung dieser Organismen möchte Dumoulin zur Weiterentwicklung potenzieller Behandlungen für diese Erkrankungen beitragen.

Um das Video aufzunehmen, nutzte Dumoulin eine neue Bildgebungsmethode, die die Visualisierung der Informationsübertragung lebender Zellen ermöglichte. Eine der größten Herausforderungen bestand darin, eine praktikable Methode zu finden, um auf die Neuronen zuzugreifen und über einen längeren Zeitraum qualitativ hochwertige Bilder aufzunehmen. Durch präzise Sektionsfähigkeiten und angepasste Mikroskopietechniken gelang es Dumoulin, das faszinierende Verhalten sich entwickelnder Neuronen einzufangen.

Der Nikon Small World in Motion-Wettbewerb hebt nicht nur die Schönheit der Natur durch wissenschaftliche Forschung hervor, sondern ermutigt auch Forscher wie Dumoulin, ihre Arbeit mit der Welt zu teilen. Der Wettbewerb ist seit fast einem halben Jahrhundert eine Möglichkeit, visuell beeindruckende und wissenschaftlich bahnbrechende Beiträge zu präsentieren.

Der zweite Platz im Wettbewerb ging an Fabian J. Weston für sein Video, das den Blutfluss in der Schwanzflosse eines kleinen Fisches zeigt, während der dritte Platz an Nell Saunders für ihr Video ging, das zeigt, wie menschliche Zellen bei einer Infektion mit SARS-CoV verschmelzen und absterben. 2.

Der Nikon Small World in Motion Video-Wettbewerb bietet Wissenschaftlern und Forschern eine Plattform, um ihre Entdeckungen und Fortschritte in der Mikroskopie auszutauschen. Durch diese Videos gewinnen wir ein tieferes Verständnis für die Feinheiten der natürlichen Welt und ihre Auswirkungen auf verschiedene Studienbereiche.

Definitionen:

– Neuronen: Nervenzellen, die für die Übertragung von Informationen durch den Körper verantwortlich sind.

– Neurologische Entwicklungsstörungen: Erkrankungen, die die Entwicklung des Nervensystems und des Gehirns beeinträchtigen, wie z. B. Autismus-Spektrum-Störung und Schizophrenie.

Quellen:

– Nikon Instruments Inc.