Massives Loch in der Ozonschicht gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich einer Erholung

Im September 2023 machten europäische Wissenschaftler eine beunruhigende Entdeckung – ein riesiges Loch in der Ozonschicht über dem Südpol. Diese Entdeckung hat Bedenken hinsichtlich des Heilungsprozesses der Ozonschicht und ihrer Auswirkungen auf das Leben auf der Erde geweckt.

Dank des Erfolgs des Montrealer Protokolls erholt sich die Ozonschicht, insbesondere über den Polarregionen, allmählich. Das Montrealer Protokoll, das 1987 von 195 Ländern unterzeichnet wurde, verbot die Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), die für den Ozonabbau verantwortlich sind. Im Jahr 2019 erreichte das Loch über der Antarktis seine kleinste jemals gemessene Größe.

Am 16. September wurde jedoch ein Loch mit einer Fläche von 26 Millionen Quadratkilometern beobachtet, was der Größe Nordamerikas entspricht. Die Ozonschicht schwankt auf natürliche Weise über jedem Pol im Laufe der Jahreszeiten, wobei sich im Winter aufgrund polarer Stratosphärenwolken Löcher bilden, die die ohnehin begrenzte Ozonmasse weiter abbauen. Im Sommer normalisieren sich die Ozonwerte wieder. Leider begann sich das Ozonloch in diesem Jahr Mitte August schnell auszudehnen und markierte damit das Ende des Winters auf der Südhalbkugel.

Einer der potenziellen Schuldigen für die Ausbreitung des Ozonlochs ist der Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai im Südpazifik. Durch diesen Ausbruch wurden über 50 Millionen Tonnen Wasserdampf in die Stratosphäre freigesetzt, der sich auf die Ozonschicht auswirken kann. El Niño, ein Klimamuster, das die Temperaturen rund um die Pole verändert, könnte ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Trotz dieser Herausforderungen glauben Experten der Europäischen Weltraumorganisation, dass sich die Ozonschicht bis 2050 schließlich erholen wird.

Die Ozonschicht ist entscheidend für den Schutz aller Lebensformen auf der Erde. Es fungiert als unsichtbarer Filter und schützt lebende Organismen vor der schädlichen UV-Strahlung der Sonne. Der Großteil der UV-Strahlen wird von der Ozonschicht absorbiert und kann so nicht die Erdoberfläche erreichen. Ohne die schützende Wirkung von Ozon hätte sich das Leben auf der Erde nicht so entwickelt, wie es ist.

Quellen: Montreal-Protokoll, Europäische Weltraumorganisation