Trou au Natron: Ein vulkanisches Rätsel enthüllt seine Geheimnisse

Ein faszinierendes Bild, aufgenommen von der Internationalen Raumstation, enthüllt das rätselhafte Trou au Natron, eine Vulkangrube und ein Sodasee in der nördlichen Region des Tschad. Von oben betrachtet hat dieses faszinierende geologische Wunder eine unheimliche Ähnlichkeit mit einem geisterhaften Gesicht, das in den Himmel blickt. Wissenschaftler glauben, dass diese auffällige visuelle Täuschung das Ergebnis von Schattenspielen ist, die vom Rand einer Caldera geworfen werden, einer Art Vulkankrater, der durch starke Eruptionen oder Oberflächeneinbrüche in eine teilweise entleerte Magmakammer entsteht.

Bei den Merkmalen, die „Augen“ und „Nase“ ähneln, handelt es sich in Wirklichkeit um Schlackenkegel – steile, kegelförmige Formationen, die um Vulkanschlote herum entstehen. Es wird geschätzt, dass diese Schlackenkegel relativ jung sind und sich möglicherweise innerhalb der letzten paar Millionen oder sogar tausend Jahre gebildet haben. Den „Mund“ des Gesichts umgibt eine charakteristische weiße Kruste aus Natron, einer einzigartigen Mischung aus Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat, Natriumchlorid und Natriumsulfat. Geothermische Aktivitäten in der Region führen dazu, dass sich Quellwasser an der Oberfläche ansammelt, verdunstet und mineralhaltigen Dampf freisetzt, was zur Bildung dieser Mineralkruste führt.

Trou au Natron liegt südöstlich von Tarso Toussidé – einer markanten Vulkanstruktur mit Fumarolen und einem aktiven Stratovulkan – und ist einer der vielen Vulkangipfel im Tibesti-Gebirge. Seine abgelegene Lage stellt eine Herausforderung für die wissenschaftliche Erkundung dar, aber Studien aus den 1960er Jahren deuten darauf hin, dass Trou au Natron vor etwa 14,000 Jahren einst mit einem Gletschersee gefüllt war, der sich über Hunderte von Metern in die Tiefe erstreckte. Bemerkenswert ist, dass eine Expedition unter der Leitung des deutschen Forschers Stefan Kröpelin im Jahr 2015 nicht nur den Ort erreichte, sondern auch versteinerte Wasseralgenproben sammelte, die etwa 120,000 Jahre alt sind.

Dank Satellitenbeobachtungen hat sich unser Verständnis der Region erheblich erweitert. Forscher der Universität Cambridge nutzten Daten des ASTER-Sensors des Terra-Satelliten der NASA, um eine grobe Zeitleiste der vulkanischen Aktivität in der Region zu erstellen. Ihre Analyse ergab, dass die Entstehung von Trou au Natron zu den jüngsten bedeutenden geologischen Ereignissen in dieser dynamischen Region gehört.

Das ätherische Bild mit der Bezeichnung ISS068-E-53507 wurde mit einer Nikon D5-Digitalkamera mit einer Brennweite von 500 Millimetern aufgenommen. Es wurde modifiziert, um den Kontrast zu verbessern und Linsenartefakte zu beseitigen, und wird über die ISS Crew Earth Observations Facility und die Earth Science and Remote Sensing Unit am Johnson Space Center zur Verfügung gestellt. Das Internationale Raumstationsprogramm betont, wie wichtig es ist, dass Astronauten diese wertvollen Erdbilder aufnehmen und sicherstellen, dass sie für wissenschaftliche Untersuchungen und die Aufklärung der Öffentlichkeit zugänglich sind.

