Erstaunliches Bild enthüllt „Galaktische Zwiebel“ und das Phänomen der Gravitationslinse

Ein faszinierendes neues Bild, das von der Dark Energy Camera aufgenommen wurde, hat den atemberaubenden Anblick einer „galaktischen Zwiebel“ enthüllt, einer Schalengalaxie mit mehreren Schichten, die sich über eine erstaunliche Entfernung von 150,000 Lichtjahren erstreckt. Diese beeindruckende Galaxie mit dem Namen NGC 3923 ist etwa doppelt so groß wie unsere eigene Milchstraße.

Was dieses Bild noch bemerkenswerter macht, ist die Anwesenheit eines nahegelegenen Galaxienhaufens mit enormer Masse. Dieser massive Cluster erfordert eine so überwältigende Gravitationskraft, dass er die Raumzeit krümmt. Dadurch wird das Licht, das von Galaxien hinter dem Haufen emittiert wird, so umgewandelt, als würde es durch eine Lupe fallen. Dieses Phänomen wird Gravitationslinseneffekt genannt.

Die Dark Energy Camera wurde ursprünglich für den Dark Energy Survey entwickelt, ein Projekt zur Beobachtung zahlreicher Galaxien. Dieses bodengestützte Instrument befindet sich am Víctor M. Blanco 4-Meter-Teleskop in Chile und wurde seitdem für verschiedene andere Beobachtungen genutzt, darunter die Abbildung von Zwerggalaxien und verschmelzenden Galaxien.

Das Hauptaugenmerk dieses Bildes liegt auf der prächtigen Muschelgalaxie, einem einzigartigen Typ einer elliptischen Galaxie, in der Sterne in schalenartigen Strukturen angeordnet und nicht gleichmäßig verteilt sind. Während bei Spiralgalaxien wie der Milchstraße diese besondere Anordnung fehlt, wird geschätzt, dass etwa ein Zehntel der elliptischen Galaxien dieses Merkmal aufweisen. Wissenschaftler glauben, dass dieses Strukturmerkmal das Ergebnis der Verschmelzung zweier Galaxien ist, wobei die größere Galaxie ihr kleineres Gegenstück absorbiert.

Die außergewöhnliche Natur der Schalengalaxie wird von NOIRLab erklärt: Während des Verschmelzungsprozesses löst das Gravitationsfeld der größeren Galaxie nach und nach Sterne von der Scheibe der kleineren Galaxie. Diese Sterne verschmelzen dann mit dem äußeren Halo der größeren Galaxie und bilden konzentrische Bänder, die als Schalen bekannt sind. Analog lässt sich dies so darstellen, dass man einen Tropfen Lebensmittelfarbe in eine Schüssel mit Teig gibt und das Spiralmuster beobachtet, das beim langsamen Rühren entsteht.

Ein weiterer faszinierender Aspekt dieses Bildes befindet sich oben in der Mitte, wo ein massiver Galaxienhaufen namens PLCK G287.0+32.9 die Raumzeit verzerrt, was zur Streckung des Lichts entfernter Galaxien führt. Um die Feinheiten dieses Bildes vollständig zu verstehen, ist auf der NOIRLab-Website eine hochauflösende, zoombare Version verfügbar.

Zusammenfassend bietet dieses beeindruckende Bild einen Einblick in die bemerkenswerte Schönheit und Geheimnisse unseres Universums und enthüllt die Geheimnisse der Schalengalaxien und das faszinierende Phänomen der Gravitationslinse.

Quellen:

– Originalquelle: NOIRLab

– Bild: DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA Bildverarbeitung: TA Rector (University of Alaska Anchorage/NOIRLab der NSF), M. Zamani (NOIRLab der NSF), R. Colombari (NOIRLab der NSF). ), & D. de Martin (NSFs NOIRLab)