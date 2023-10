Ein neuer Satz von Überwachungs-CubeSats verwendet Flügel anstelle von Antriebssystemen

CubeSats, kleine Satelliten zur Fernüberwachung der Erde, werden immer häufiger eingesetzt und mit verschiedenen Antriebssystemen ausgestattet. Eine neue Reihe von Überwachungs-CubesSats, die vom spanischen Institut für Luft- und Raumfahrttechnik (INTA) mit dem Namen Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER) entwickelt wurden, verfolgt jedoch einen einzigartigen Ansatz: Sie verwenden Flügel anstelle herkömmlicher Antriebssysteme.

Die ANSER CubeSats dienen der Überwachung von Stauseen und Seen auf der Iberischen Halbinsel, der Halbinsel in Europa, zu der Spanien gehört. Interessanterweise leitet sich der Name des Satelliten vom spanischen Wort für Wildgans ab, ein Tier, das für seine Fähigkeit bekannt ist, in Formation zu fliegen.

Die Flügel der ANSER CubeSats werden nach ihrem Start entfaltet und etwa 10 km voneinander entfernt sein. Trotz ihrer unmittelbaren Nähe werden die CubeSats in einer Höhe von 500 km über dem Boden kreisen. Die Flügel nutzen die in dieser Höhe vorhandene geringe Atmosphärenmenge, um Widerstands- und Auftriebskräfte zu erzeugen, die es den CubeSats ermöglichen, in die gewünschte Position zu manövrieren.

Sobald die ANSER CubeSats im Orbit sind, werden sie mit ihren hyperspektralen Bildgebern hochauflösende Bilder von Seen und Stauseen aufnehmen. Mithilfe dieser Bilder können sie den Wasserstand überwachen und potenzielle Gefahren wie Algenblüten erkennen. Mit ihren relativ geringen Kosten bieten die CubeSats eine kostengünstige Lösung zur Überwachung von Gewässern.

Während dieses passive Antriebssystem die Lebensdauer der Mission verkürzt, sehen die Entwickler der ANSER CubeSats darin eine Chance, in Zukunft verbesserte Versionen auf den Markt zu bringen. Da die Hardware-Fähigkeiten weiter zunehmen und die Startkosten sinken, planen sie, alle zwei bis drei Jahre neue CubeSats auf den Markt zu bringen, während die älteren aus der Umlaufbahn austreten.

Derzeit liegt der Start der ANSER CubeSats auf Eis, da der Vega-Flug VV23 nach einem katastrophalen Start überprüft wird. Updates zu einem neuen Starttermin werden noch bekannt gegeben. Hoffentlich werden die ANSER CubeSats bald fliegen und die Wirksamkeit von Flügeln als Mittel zum Satellitenantrieb demonstrieren.

