Ein paar wesentliche genetische Unterschiede formen Blumen für Bienen- oder Kolibri-Bestäuber

Eine von Carolyn Wessinger und ihrem Team an der University of South Carolina durchgeführte Studie hat ergeben, dass eine begrenzte Anzahl genetischer Variationen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der unterschiedlichen Eigenschaften von Blumen spielt, die verschiedene Bestäuber anlocken. Die in der Fachzeitschrift PLOS Biology veröffentlichten Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie spezifische genetische Unterschiede zur Entwicklung von Blütenmerkmalen beitragen, die entweder auf Bienen oder Kolibris zugeschnitten sind.

Pflanzen, die auf tierische Bestäuber angewiesen sind, haben einzigartige Blütenmerkmale entwickelt, die als „Bestäubungssyndrome“ bekannt sind und speziell auf ihre Bestäuber zugeschnitten sind. Beispielsweise haben die meisten Pflanzen der Gattung Penstemon breite blaue Blüten, die als Landeplätze für Bienen dienen. Bestimmte Arten haben jedoch schmale, röhrenförmige rote Blüten entwickelt, die für die Bestäubung durch Kolibris geeignet sind.

Um zu verstehen, wie diese Bestäubungssyndrome genetisch aufrechterhalten werden, analysierten die Forscher die DNA von 229 Pflanzen aus drei verwandten Penstemon-Arten. Sie konzentrierten sich auf zwei an die Bienenbestäubung angepasste Arten (P. neomexicanus und P. virgatus) und eine an die Kolibrisbestäubung angepasste Art (P. barbatus). Überraschenderweise fanden sie trotz der erheblichen Unterschiede in den Blütenmerkmalen nur eine geringe Anzahl genetischer Variationen, die P. barbatus von seinen bienenbestäubten Verwandten unterscheiden.

Die Studie ergab, dass Pflanzen aus derselben Region unabhängig von der Art eine größere genetische Ähnlichkeit aufwiesen als Individuen aus entfernten Standorten. Dies deutet auf eine genetische Vermischung zwischen Wildblumen hin, die an verschiedene Bestäuber angepasst sind. Allerdings identifizierten die Forscher 21 konsistente genetische Unterschiede zwischen Arten mit unterschiedlichen Bestäubern. Diese Variationen waren über das Genom verteilt, was die Möglichkeit erhöht, dass die Reihe von Blütenmerkmalen durch genetische Rekombination, die während der Bildung von Gameten auftritt, gestört werden könnte.

Drei der genetischen Variationen befinden sich in der Nähe von Genomregionen, die mit Blütenfarbe, -breite und Nektarvolumen verbunden sind – Merkmale, die für verschiedene Bestäubungssyndrome spezifisch sind. Die Forscher schlagen vor, dass seltene Hybridisierungsereignisse zwischen benachbarten, von Bienen und Kolibri bestäubten Penstemon-Arten sowie ein starker Selektionsdruck, um auf jeden Bestäuber zugeschnittene Blüteneigenschaften beizubehalten, diese Ergebnisse erklären könnten.

Dr. Wessinger bemerkte, dass von Bienen und Kolibri bestäubte Arten zwar im Feld aufgrund ihrer unterschiedlichen Blüten- und Pflanzenstrukturen leicht zu unterscheiden seien, diese Arten jedoch nur in wenigen genetischen Regionen auf genetischer Ebene unterschieden würden.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die genetischen Mechanismen, die der Anpassung von Blumen an verschiedene Bestäuber zugrunde liegen. Das Verständnis dieser genetischen Unterschiede kann Auswirkungen auf die Erhaltung und Bewirtschaftung von Blütenpflanzen und den damit verbundenen Bestäubern haben.

Quelle: „Einige wesentliche genetische Loci unterscheiden Penstemon-Arten mit Blüten, die an die Bestäubung durch Bienen oder Kolibris angepasst sind“, PLOS Biology.