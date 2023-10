LZ-Projekt in South Dakota macht im globalen Wettlauf um Dunkle Materie Fortschritte

Bei der Suche nach Dunkler Materie hat sich das Projekt LUX-ZEPLIN (LZ) in South Dakota als Vorreiter erwiesen. Fast eine Meile unter der Oberfläche in der Sanford Underground Research Facility (SURF) in Lead, South Dakota, ist LZ ein hochmodernes Experiment zur Dunklen Materie, das vom Office of Science des US-Energieministeriums (DOE) finanziert wird.

Die jüngsten Ergebnisse der ersten 60 Tage der Suche haben LZ vor anderen Experimenten weltweit positioniert, darunter denen in Kanada, Korea, China und Europa. Der Sprecher des Projekts, Dr. Chamkaur Ghag, vergleicht LZ mit einem Rennwagen, der sorgfältig gebaut wurde und jetzt den Landgeschwindigkeitsrekord bricht. Dieser Erfolg markiert für das Projekt den Eintritt in unbekanntes Entdeckungsgebiet.

Dunkle Materie, eine schwer fassbare Substanz, von der angenommen wird, dass sie einen bedeutenden Teil des Universums ausmacht, hat Wissenschaftler lange Zeit verwirrt. Es interagiert nicht mit Licht, was die direkte Erkennung äußerst schwierig macht. Der Zweck des LZ-Experiments besteht darin, die unglaublich seltenen Wechselwirkungen zwischen Teilchen dunkler Materie und gewöhnlicher Materie mithilfe eines großen Tanks mit flüssigem Xenon, der von empfindlichen Detektoren umgeben ist, zu erfassen.

Der Vorteil von LZ liegt in seiner verbesserten Empfindlichkeit und dem größeren Xenon-Target im Vergleich zu früheren Experimenten. Seine Lage tief unter der Erde minimiert Störungen durch kosmische Strahlung und ermöglicht so genauere Messungen. Der bisherige Erfolg des Projekts bringt es an die Spitze des globalen Wettlaufs um die Entschlüsselung der Geheimnisse der Dunklen Materie.

FAQ:

F: Was ist dunkle Materie?

A: Dunkle Materie ist eine hypothetische Form von Materie, von der man annimmt, dass sie etwa 85 % der Gesamtmasse des Universums ausmacht. Es interagiert nicht mit Licht und wurde nur indirekt durch seine Gravitationswirkung auf sichtbare Materie beobachtet.

F: Wie funktioniert das LZ-Experiment?

A: Das LZ-Experiment nutzt einen großen Tank mit flüssigem Xenon als Ziel zur Erkennung von Wechselwirkungen zwischen Dunkler-Materie-Partikeln und gewöhnlicher Materie. Wenn ein Teilchen aus dunkler Materie mit einem Xenonatom kollidiert, erzeugt es einen kleinen Lichtblitz und setzt Elektronen frei, die dann von empfindlichen Instrumenten rund um den Tank erfasst werden.

F: Warum liegt LZ unter der Erde?

A: LZ befindet sich tief unter der Erde, um das Experiment vor kosmischer Strahlung zu schützen, die die Erkennung von Teilchen dunkler Materie beeinträchtigen kann. Der unterirdische Standort bietet eine ruhigere Umgebung für genauere Messungen.