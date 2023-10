Neue Wege zur Verwertung von Lebensmittelresten: Ein nachhaltiger Ansatz

By

Europäische Wissenschaftler haben in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Clustern ein bahnbrechendes Entscheidungsunterstützungstool entwickelt, das darauf abzielt, das Potenzial von Lebensmittelrückständen zu identifizieren und zu maximieren. Diese innovative Software berücksichtigt nicht nur technische Aspekte, sondern berücksichtigt auch wirtschaftliche und nachhaltige Faktoren und revolutioniert so den Entscheidungsprozess in der Agrar- und Ernährungsindustrie.

Jedes Jahr werden Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet, wobei Obst und Gemüse 45 % dieses Verlusts ausmachen. Typischerweise landen diese Rückstände auf Mülldeponien oder werden als Tierfutter weiterverwendet. Was viele jedoch nicht erkennen, ist, dass diese Nebenprodukte wertvolle industrielle Verbindungen enthalten, die extrahiert und besser genutzt werden können.

Im europäischen Forschungsprojekt Model2Bio haben sich Wissenschaftler, Unternehmen und Cluster zusammengeschlossen, um einen Prototypen für ein Entscheidungsunterstützungstool zu entwickeln. Durch den Einsatz modernster mathematischer Modelle kann dieses Tool drei entscheidende Fragen beantworten: Was kann aus einem Reststoff gewonnen werden, wie kann er am wirtschaftlichsten erzeugt werden und welche ökologischen und sozialen Auswirkungen haben die vorgeschlagenen Recyclingwege?

Anhand dieser Informationen kann das Tool Empfehlungen zu den nachhaltigsten und kostengünstigsten Optionen zur Rückgewinnung von Materialien, Chemikalien oder Energie aus Rückständen der Lebensmittelproduktion geben. Dies eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten für Agrar- und Lebensmittelunternehmen, Abfallentsorgungsunternehmen und Bioindustrien.

Tamara Fernández Arévalo, Forscherin am gemeinnützigen Technologiezentrum Ceit in Spanien und Koordinatorin des Model2Bio-Projekts, betont die Bedeutung des Tools: „Unternehmen wissen oft nicht, wie sie ihre Rückstände über die Verwendung als Tierfutter hinaus verwalten können.“ Wir wollen die vielfältigen Möglichkeiten der Verwertung dieser Reststoffe aufzeigen, etwa zur Energiegewinnung aus Biogas oder zur Schaffung von Mehrwertprodukten.“

Da sich der weltweite Trend hin zu einem geringeren Konsum tierischer Produkte verschiebt, werden alternative Optionen für Agrarlebensmittelrückstände immer notwendiger. Anstatt beispielsweise Käsemolke als Tierfutter zu verwenden, können daraus Proteine ​​gewonnen werden, um nicht-tierische Alternativen zu ergänzen. Der verbleibende, zuckerreiche Saft aus diesem Prozess kann mit Mikroorganismen vergoren werden. In Gegenwart von Sauerstoff produzieren diese Mikroorganismen palmölähnliche Öle. In Abwesenheit von Sauerstoff entstehen organische Säuren, die zur Herstellung von Biokunststoffen genutzt werden können.

Das Entscheidungsunterstützungstool spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des wirtschaftlich sinnvollsten und umweltfreundlichsten Prozesses. Auf diese Weise können Produkte entstehen, deren Produktion und Logistik ihrem Marktwert entsprechen und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck begrenzen.

In einer Welt, in der Nachhaltigkeit an erster Stelle steht, stellt die Entwicklung dieses Entscheidungsunterstützungstools einen bedeutenden Schritt vorwärts bei der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung und der Schaffung einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft dar.

