Der Mechanismus von Proteinkondensaten in Berührungsrezeptorneuronen

By

Berührung spielt eine entscheidende Rolle für unser körperliches, emotionales und soziales Wohlbefinden. Es ist wichtig für die sensorische Integration, den emotionalen Ausdruck und die kognitive Entwicklung. Die Fähigkeit, Berührungen wahrzunehmen, ermöglicht es uns, Verbindungen zu anderen aufzubauen und die Welt um uns herum zu verstehen. Doch wie genau spüren und übertragen Zellen in unserem Körper mechanische Kräfte?

Eine kürzlich in „Nature Cell Biology“ veröffentlichte Studie von Forschern des ICFO und des IRB Barcelona hat Aufschluss über den Mechanismus gegeben, durch den Proteinkondensate in Berührungsrezeptorneuronen vom flüssigen in den festen Zustand übergehen. Proteinkondensate sind biomolekulare Komplexe, die bei verschiedenen physiologischen und pathologischen Prozessen eine Rolle spielen.

Die Forscher konzentrierten sich auf ein Protein namens MEC-2, das für die Membranmechanik und die Ionenkanalaktivität verantwortlich ist. Sie fanden heraus, dass MEC-2 Kondensate in Berührungsrezeptorneuronen bildet. Mittels Fluoreszenzbildgebung und molekularer Mikroskopie beobachteten die Forscher zwei unterschiedliche Populationen von MEC-2: einen Flüssigkeitspool in der Nähe des Zellkörpers, der den Transport unterstützt, und eine feststoffartige reife Population in den distalen Neuriten, die den mechanischen Kräften bei Berührung standhält.

Weitere Experimente enthüllten die molekularen Mechanismen hinter dem Kondensationsprozess und wie sich die mechanischen Eigenschaften der Kondensate im Laufe der Zeit verändern. Die Forscher entdeckten außerdem, dass ein anderes Protein namens UNC-89 die Steifigkeitsreifung von MEC-2-Kondensaten fördert, was zu einer Verschiebung ihrer biologischen Funktion führt.

Diese Ergebnisse geben Einblick in die Rolle von Proteinkondensaten bei der Mechanotransduktion, bei der Zellen mechanische Reize in elektrochemische Aktivität umwandeln. Der Übergang von flüssigen zu feststoffähnlichen Zuständen verändert die Funktion der Kondensate und ermöglicht es ihnen, die Integration und Umwandlung mechanischer Signale während der Mechanosensation zu erleichtern.

Das Verständnis der Funktion von Proteinkondensaten kann erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung innovativer Therapien und Behandlungen haben. Es kann bei der Identifizierung molekularer Details im Zusammenhang mit Starrheitsübergängen bei Gesundheit und Krankheit hilfreich sein und Einblicke in neurologische Störungen liefern.

Quelle: Nature Cell Biology (keine URL angegeben)

Definitionen:

– Proteinkondensate: Biomolekulare Komplexe, die in Zellen flüssigkeitsähnliche Strukturen bilden.

– Mechanotransduktion: Der Prozess, durch den Zellen mechanische Reize in elektrochemische Aktivität umwandeln.

– Steifigkeitsreifung: Der Übergang von Kondensaten von einem flüssigen Zustand in einen feststoffähnlichen Zustand.

– Mechanosensation: Die Wahrnehmung mechanischer Kräfte durch Zellen.