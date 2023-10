Astronomen machen atemberaubendes Foto des Rosy Red Nebula

Astronomen der Europäischen Südsternwarte (ESO) haben kürzlich ein atemberaubendes neues Foto eines rosaroten Nebels namens IC1284 enthüllt. Dieser Emissionsnebel in der Bildmitte strahlt einen leuchtend roten Farbton aus, der auf eine Kombination aus aktiver Sternentstehung und der Fusion von Wasserstoff in der Region zurückzuführen ist. Seine Helligkeit entsteht dadurch, dass ionisiertes Gas sein eigenes Licht aussendet.

Das VLT Survey-Teleskop der Europäischen Südsternwarte hat dieses atemberaubende Bild im Rahmen seiner laufenden Bemühungen, den Lebenszyklus von Sternen zu verstehen, aufgenommen. Durch die Untersuchung von Nebeln wie IC1284 hoffen Wissenschaftler, wertvolle Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Sterne entstehen, leben und schließlich sterben.

Nebel sind riesige Ansammlungen von Staub und Gas, die als Bausteine ​​für neue Sterne dienen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Entwicklung von Galaxien. Im Bild von IC1284 kann man in der unteren rechten Ecke auch zwei blaue Reflexionsnebel erkennen, NGC6589 und NGC6590. Im Gegensatz zu Emissionsnebeln bestehen Reflexionsnebel aus interstellaren Staubwolken, die das von nahegelegenen Sternen emittierte Licht reflektieren, was zu einem deutlichen blauen Farbton führt.

Dieses Foto wurde mit der Weitfeldkamera OmegaCAM der Europäischen Südsternwarte aufgenommen, die am VLT Survey Telescope am Paranal-Observatorium in Chile montiert ist. Das Bild ist Teil der VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), einer umfassenden Untersuchung, die darauf abzielt, Nebel und Sterne mit sichtbarem Licht zu untersuchen.

Die öffentliche Umfrage der ESO liefert Astronomen wertvolle Daten, um die Lebenszyklen von Sternen und die Entstehung von Nebeln besser zu verstehen. Durch die Beobachtung dieser Himmelsobjekte im sichtbaren Licht können Wissenschaftler neue Erkenntnisse über die Prozesse gewinnen, die unser Universum formen.

