Der Urlaub des Polizeichefs des öffentlichen Nahverkehrs nimmt aufgrund einer seltenen Störung eine verheerende Wendung

By

Dave Jones, der Polizeichef der Transitpolizei in Vancouver, machte einen Familienurlaub im südlichen Landesinneren von British Columbia, der sich schnell zu einem lebensverändernden Erlebnis entwickelte. Im Urlaub wachte Jones mit Taubheitsgefühlen in Händen und Füßen auf, die sich bald verschlimmerten und zu einer Veränderung seiner Stimme, Schluckbeschwerden, Gleichgewichtsverlust und Doppelbildern führten.

Jones dachte zunächst, es läge an einer seltsamen Schlafposition und suchte medizinische Hilfe im Oliver Hospital auf. Es stellte sich jedoch heraus, dass für eine Diagnose fortschrittliche neurologische Geräte erforderlich waren. Während er in Hope war, stürzte Jones aus seinem Auto und ein Fremder half ihm zurück in das Fahrzeug. Seine Frau fuhr ihn sofort zum Royal Columbian Hospital, wo bei ihm schließlich das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert wurde, eine seltene Erkrankung.

Das Guillain-Barré-Syndrom ist eine schnell fortschreitende neurologische Erkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem die Nerven angreift, was zu Muskelschwäche und Lähmungen führt. Die genaue Ursache ist nicht vollständig geklärt, sie ist jedoch häufig die Folge einer viralen oder bakteriellen Infektion. Jones hatte etwa zehn Tage vor dem Auftreten seiner Symptome eine Lebensmittelvergiftung erlitten.

Im Krankenhaus musste Jones über eine Sonde ernährt werden, da er nicht schlucken konnte. Obwohl sein Geist intakt blieb, konnte er nicht sprechen und hatte zeitweise Schwierigkeiten beim Atmen. Nachdem andere mögliche Ursachen ausgeschlossen wurden, wurde Jones wegen des Guillain-Barré-Syndroms behandelt. Seine Genesungsprognose ist positiv, es wird jedoch einige Zeit dauern, bis er wieder zu voller Stärke kommt.

Jones sollte am 30. September von seinem Amt als Chief Officer der Metro Vancouver Transit Police zurücktreten. Er betonte die Bedeutung eines Unterstützungssystems und bedankte sich für die Unterstützung und Fürsorge seiner Familie, insbesondere seiner Frau. Jones hat jetzt eine neue Wertschätzung für die kleinen Momente im Leben und plant, im Ruhestand besondere Momente mit seinen Lieben zu genießen.

Quellen:

– Global News, ein Geschäftsbereich von Corus Entertainment Inc.