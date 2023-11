Forscher entwickeln innovative Technik für beschädigungsfreien Roboter-Objekttransfer

TSUKUBA, Japan – 14. November 2023 – Ein Forscherteam der Kyungpook National University und der Dong-A University in Südkorea hat eine bahnbrechende, von Geckos inspirierte Technik entwickelt, die es Robotergeräten ermöglicht, empfindliche Objekte zu transportieren und freizugeben, ohne Schaden zu verursachen. Die in der renommierten Fachzeitschrift „Science and Technology of Advanced Materials“ veröffentlichte Arbeit der Forscher hat ein enormes Anwendungspotenzial im Bereich der Robotik.

Geckos besitzen die unglaubliche Fähigkeit, sich an Wänden festzuhalten und über Decken zu laufen, dank der winzigen Härchen an ihren Füßen, die Mikroborsten genannt werden. Diese etwa 100 Mikrometer langen und 5 Mikrometer großen Haare teilen sich in Zweige, die in flachen dreieckigen Polstern enden, die als Spatel bezeichnet werden. Diese Spatel interagieren mit der Oberfläche und erzeugen schwache Anziehungskräfte, sogenannte Van-der-Waals-Kräfte, die den Gecko effektiv an Ort und Stelle halten.

Inspiriert von diesem Klebemechanismus haben Forscher zuvor einen Trockenkleber entwickelt, der pilzförmigen Strukturen für Roboteranwendungen ähnelt. Den Klebstoff von empfindlichen Materialien wie Glas zu lösen, ohne ihn zu beschädigen, war jedoch eine ständige Herausforderung. Um dieses Problem anzugehen, führte das Team ein vakuumbetriebenes Gerät aus weichem Silikonkautschuk ein, kombiniert mit einer neuen Ablösemethode, die eine Dreh- und Hebebewegung umfasst. Dieser innovative Ansatz entfernt den trockenen Klebstoff erfolgreich von der Glasoberfläche und minimiert so das Risiko einer Beschädigung.

Durch die Implementierung dieser Technik konnten die Forscher die zum Ablösen des Klebstoffs erforderliche Kraft um das Zehnfache reduzieren und so die Handhabung zerbrechlicher Materialien ohne Beeinträchtigung ihrer Integrität ermöglichen. Sie führten Tests mit einem Roboterarm durch, der mit ihrem Transfersystem ausgestattet war, und demonstrierten, dass er in der Lage ist, eine empfindliche Glasscheibe von einer schrägen Oberfläche aufzunehmen, sie an einen anderen Ort zu bewegen und sie vorsichtig und ohne Beschädigung abzusetzen.

Das Team rechnet mit großem Interesse aus verschiedenen Branchen, insbesondere aus solchen, die an der temporären Befestigung und Bewegung von Komponenten in der Robotik interessiert sind. Sung Ho Lee, einer der Autoren der Studie, betonte ihr Engagement, die Lücke zwischen Forschung und Industrie zu schließen, indem sie diese Technologie auf reale industrielle Anwendungen anwenden und fortschrittlichere Modelle entwickeln.

FAQ

F: Wie funktioniert der Adhäsionsmechanismus von Geckos?

A: Geckos haben winzige Härchen an ihren Füßen, sogenannte Mikroborsten, die sich in Zweige teilen, die in flachen dreieckigen Polstern, sogenannten Spateln, enden. Diese Spatel erzeugen schwache Anziehungskräfte, sogenannte Van-der-Waals-Kräfte, die es Geckos ermöglichen, an Oberflächen zu haften.

F: Was ist die Herausforderung bei bestehenden Trockenklebstoffen in der Robotik?

A: Bisher in der Robotik verwendete Trockenklebstoffe können beim Ablösen empfindliche Materialien beschädigen, sodass sie für den Umgang mit zerbrechlichen Objekten wie Glas ungeeignet sind.

F: Wie gingen die Forscher mit dem Ablösungsproblem um?

A: Das Team entwickelte ein vakuumbetriebenes Gerät aus weichem Silikonkautschuk und führte eine Dreh- und Hebebewegung ein, um den Klebstoff ohne Beschädigung von der Oberfläche zu lösen.

F: Welche möglichen Auswirkungen hat diese Forschung?

A: Die innovative Technik hat erhebliche Auswirkungen auf Branchen, die an der vorübergehenden Befestigung und Bewegung von Komponenten in Roboteranwendungen interessiert sind, und bietet eine beschädigungsfreie Lösung für den Umgang mit empfindlichen Materialien.