OSIRIS-REx: NASA-Mission zum Asteroiden Bennu

In einer historischen Leistung startete die Raumsonde OSIRIS-REx am 8. September 2016 mit dem ehrgeizigen Ziel, die erste Mission der NASA zu werden, die eine Probe von einem erdnahen Asteroiden entnimmt und zur Erde zurückbringt. Der Asteroid, auf den diese Mission abzielt, heißt Bennu, und die Reise von OSIRIS-REx hat die wissenschaftliche Gemeinschaft und Weltraumbegeisterte weltweit in ihren Bann gezogen.

OSIRIS-REx ist ein Akronym für Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer. Dieses kompakte Raumschiff ist mit hochentwickelten Instrumenten ausgestattet, um die Oberfläche von Bennu zu untersuchen und wertvolle Proben von Regolith zu sammeln, dem losen Material, das Asteroiden bedeckt.

Was diese Mission besonders spannend macht, ist das Potenzial für bahnbrechende Entdeckungen. Asteroiden wie Bennu gelten als Überreste des frühen Sonnensystems und könnten unschätzbare Einblicke in die Ursprünge des Lebens auf der Erde und die Entstehung unseres Sonnensystems liefern. Durch die Untersuchung von Proben von Bennu hoffen Wissenschaftler, ein klareres Verständnis der auf dem Asteroiden vorhandenen organischen Verbindungen und des Wassers zu erlangen, was Aufschluss über die Möglichkeit außerirdischen Lebens geben könnte.

Um die gewünschte Probe zu sammeln, verwendet OSIRIS-REx einen Roboterarm namens Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM). Dieser Arm wird mit Bennus Oberfläche in Kontakt kommen und einen Stickstoffgasstoß freisetzen, wodurch Regolithpartikel aufgewirbelt und in einem Probenbehälter eingefangen werden.

Sobald die Probe gesichert ist, wird OSIRIS-REx seine Rückreise zur Erde antreten. Die Raumsonde wird voraussichtlich im September 2023 wieder eintreffen und die wertvolle Fracht für weitere Analysen und Studien liefern. Wissenschaftler und Forscher werden gespannt auf die Ankunft der Probe warten und hoffen, dass sie Antworten auf einige der tiefgreifendsten Fragen über unser Universum enthält.

