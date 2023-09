Die OSIRIS-REx-Sonde kehrt mit Probe vom Asteroiden Bennu zur Erde zurück

Die OSIRIS-REx-Sonde der NASA wird ihre Mission abschließen, während sie an der Erde vorbeifliegt und ihre wertvolle Probe vom erdnahen Asteroiden Bennu abgibt. Die Probenkapsel soll an diesem Wochenende durch die Erdatmosphäre stürzen und in der Wüste von Utah landen, wobei die NASA das Ereignis live übertragen wird. Während die Probe zur weiteren Analyse sicher in einen Reinraum gebracht wird, wird OSIRIS-REx seine Reise zur Erforschung des Asteroiden Apophis fortsetzen.

Die Mission von OSIRIS-REx war voller unerwarteter Herausforderungen und rekordverdächtiger Momente. Als sich die Raumsonde Bennu näherte, um eine Probe zu sammeln, stellte sie fest, dass die Oberfläche des Asteroiden einer Grube aus Plastikkugeln ähnelte. Diese Entdeckung hätte eine Bedrohung für das Raumschiff darstellen können, doch es flüchtete schnell in Sicherheit. Nun warten Wissenschaftler gespannt auf die Analyse der Gesteine ​​und des Bodens von Bennu, die wertvolle Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems und die Zusammensetzung erdnaher Asteroiden liefern könnte.

Neben der Rückkehr der OSIRIS-REx-Sonde sorgen weitere faszinierende wissenschaftliche Entdeckungen für Schlagzeilen. Die Gewinner der Ig-Nobelpreise 2023 wurden bekannt gegeben und würdigen Forschungsherausforderungen, die von der Wiederbelebung toter Spinnen bis zur Bestimmung der Anzahl der Nasenhaare in jedem Nasenloch einer Person reichen. Diese Auszeichnungen sind zwar nicht mit den Nobelpreisen verbunden, zielen aber darauf ab, den Einfallsreichtum zu würdigen und das Interesse an Wissenschaft, Medizin und Technologie zu wecken.

Ausgrabungen in einem österreichischen Dorf haben einen unglaublich gut erhaltenen Lederschuh aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. zutage gefördert. Die nach über 2,000 Jahren noch intakten Schnürsenkel des Schuhs zeugen von der konservierenden Wirkung des Steinsalzes, das in der Eisenzeit im Dorf abgebaut wurde. Diese Ausgrabung ist Teil einer umfassenderen Bemühung, mehr über das Leben der Bergleute aus der Eisenzeit zu erfahren und hat unschätzbare Fragmente anderer Gegenstände zutage gefördert.

Schließlich ist es Wissenschaftlern gelungen, genetisches Material aus einem Museumsexemplar des Tasmanischen Tigers, auch Beutelwolf genannt, zu isolieren. Der letzte lebende Tasmanische Tiger starb 1936, aber mit dem genetischen Material können Forscher nun ein umfassenderes Verständnis der Gene der Art erlangen. Dieses Wissen könnte möglicherweise dazu beitragen, den Tasmanischen Tiger wiederzubeleben und ihn vor dem Aussterben zu bewahren.

Diese bemerkenswerten Fortschritte und Entdeckungen in der Welt der Wissenschaft und Forschung erweitern weiterhin die Grenzen des menschlichen Wissens und wecken unsere Neugier auf die Welt um uns herum.

