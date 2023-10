NIST entwickelt hochmoderne supraleitende Kamera mit beispielloser Auflösung

By

Forschern des National Institute of Standards and Technology (NIST) ist ein bedeutender Durchbruch in der Bildgebungstechnologie gelungen, indem sie eine supraleitende Kamera mit erstaunlichen 400,000 Pixeln entwickelt haben. Dieses bemerkenswerte Gerät, das über 400-mal mehr Pixel verfügt als jede andere Kamera seiner Art, hat das Potenzial, die wissenschaftliche Forschung und die biomedizinische Bildgebung zu revolutionieren.

Durch den Einsatz supraleitender Technologie können diese Kameras extrem schwache Lichtsignale entfernter Himmelsobjekte erfassen oder bestimmte Regionen des menschlichen Gehirns analysieren. Mit einer höheren Pixelzahl stellen sich Wissenschaftler eine Vielzahl neuer Anwendungen in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen vor.

Die vom NIST entwickelte Kamera besteht aus einem Gitter ultradünner elektrischer Drähte, die auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt gekühlt werden. Diese niedrige Temperatur ermöglicht einen kontinuierlichen Stromfluss ohne Widerstand, bis ein Photon auf einen der Drähte trifft. Genau an dieser Stelle wird die Supraleitung unterbrochen, was die Detektion des einfallenden Photons ermöglicht. Durch die Kombination der Orte und Intensitäten mehrerer Photonen entsteht ein detailliertes Bild.

Frühe Versionen supraleitender Kameras waren auf einige tausend Pixel beschränkt, was sie für viele Anwendungen unpraktisch machte. Das Haupthindernis bei der Erhöhung der Pixelzahl war die Herausforderung, jedes Pixel mit der Ausleseleitung der Kamera zu verbinden, da die supraleitenden Komponenten extrem niedrige Betriebstemperaturen erfordern.

Um diese Hürde zu überwinden, entwickelte das NIST-Forschungsteam zusammen mit seinen Mitarbeitern vom Jet Propulsion Laboratory der NASA und der University of Colorado Boulder eine clevere Lösung. Sie integrierten Signale von mehreren Pixeln auf ein paar Raumtemperatur-Auslesedrähten. Indem die Sensoren mit einem Strom betrieben werden, der knapp unter ihrem maximalen Schwellenwert liegt, wird die Supraleitung unterbrochen, wenn ein Photon auf ein Pixel trifft. Das resultierende elektrische Signal wird sofort erkannt und ermöglicht so eine schnelle Bilderfassung.

Das Design der neuen Kamera nutzt sich kreuzende Anordnungen supraleitender Nanodrähte und ähnelt einem Tic-Tac-Toe-Spiel. Jedes Pixel stellt einen bestimmten Bereich am Schnittpunkt vertikaler und horizontaler Nanodrähte dar. Durch die gleichzeitige Messung der Signale einer ganzen Pixelzeile oder -spalte konnten die Forscher die Anzahl der notwendigen Ausleseleitungen deutlich reduzieren.

Dieser Durchbruch hat es dem Team ermöglicht, die Pixelzahl innerhalb weniger Wochen schnell von 20,000 auf erstaunliche 400,000 zu erhöhen. Eine Ausweitung der Technologie auf Kameras mit Dutzenden oder sogar Hunderten Millionen Pixeln erscheint durchaus machbar.

Im kommenden Jahr werden sich die Forscher darauf konzentrieren, die Empfindlichkeit der Kamera zu verbessern, um nahezu jedes einfallende Photon einzufangen. Diese Weiterentwicklung wird es der Kamera ermöglichen, sich bei Aufgaben bei schlechten Lichtverhältnissen wie der Abbildung schwacher Galaxien oder entfernter Planeten hervorzuheben, einen Beitrag zum photonenbasierten Quantencomputing zu leisten und die biomedizinische Forschung durch die Nutzung von Nahinfrarotlicht zur Visualisierung menschlichen Gewebes zu unterstützen.

Dank der bahnbrechenden Arbeit des NIST-Teams sieht die Zukunft hochauflösender supraleitender Kameras außerordentlich vielversprechend aus.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist eine supraleitende Kamera?

Eine supraleitende Kamera ist ein fortschrittliches Bildgebungsgerät, das supraleitende Technologie nutzt, um extrem schwache Lichtsignale zu erkennen. Es kühlt ultradünne elektrische Drähte auf nahezu den absoluten Nullpunkt ab und ermöglicht so einen ununterbrochenen Stromfluss, bis ein Photon auf einen der Drähte trifft, die Supraleitung unterbricht und die Photonenerkennung ermöglicht.

Welche Vorteile bietet eine höhere Pixelzahl in einer supraleitenden Kamera?

Die Erhöhung der Pixelanzahl in einer supraleitenden Kamera bietet mehrere Vorteile. Es ermöglicht eine Bildgebung mit höherer Auflösung und erleichtert die Aufnahme detaillierterer und präziserer Bilder. Darüber hinaus erweitert eine höhere Pixelzahl die Möglichkeiten der Kamera für wissenschaftliche Forschungen, beispielsweise die Untersuchung entfernter Himmelsobjekte oder die Untersuchung bestimmter Regionen des menschlichen Gehirns.

Wie hat das NIST-Forschungsteam die Herausforderung gemeistert, jedes Pixel mit der Ausleseleitung der Kamera zu verbinden?

Die Forscher am NIST entwickelten einen neuartigen Ansatz, um die Herausforderung zu bewältigen, jedes Pixel mit der Ausleseleitung zu verbinden. Sie integrierten Signale von mehreren Pixeln auf ein paar Raumtemperatur-Auslesedrähten und reduzierten so die Anzahl der erforderlichen Verbindungen. Durch den Betrieb der Sensoren knapp unterhalb ihrer maximalen Stromschwelle konnte die durch ein auf ein Pixel treffendes Photon verursachte Störung erkannt werden, was eine effiziente Bilderfassung ermöglichte.

Was sind die möglichen Anwendungen dieser supraleitenden Kamera?

Die vom NIST entwickelte hochauflösende supraleitende Kamera hat zahlreiche potenzielle Anwendungen. Es könnte verwendet werden, um Bilder von schwachen Galaxien oder Planeten außerhalb des Sonnensystems bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen. Darüber hinaus hat es das Potenzial, zum photonenbasierten Quantencomputing beizutragen und die biomedizinische Forschung durch die Visualisierung von menschlichem Gewebe mithilfe von Nahinfrarotlicht zu unterstützen.