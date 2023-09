Ein selten gefundenes 150 Millionen Jahre altes Dinosaurierskelett wird in Paris versteigert

Ein gut erhaltenes Camptosaurus-Skelett, liebevoll Barry genannt, wird nächsten Monat in Paris versteigert. Der in den 1990er Jahren in Wyoming, USA, entdeckte Dinosaurier wurde im Jahr 2000 vom Paläontologen Barry James zunächst restauriert, daher sein Name. Kürzlich erwarb das italienische Labor Zoic das Skelett und führte weitere Restaurierungsarbeiten durch. Mit einer Höhe von 2.10 Metern und einer Länge von 5 Metern ist Barry ein außergewöhnlich intaktes Exemplar, bei dem 90 % seines Schädels und 80 % seines gesamten Skeletts erhalten sind.

Laut Alexandre Giquello, Auktionator im Hotel Drouot, ist Barry aufgrund seiner Vollständigkeit ein äußerst seltener Fund. Dinosaurierexemplare auf dem Kunstmarkt sind selten, jedes Jahr finden weltweit nur wenige Verkäufe statt. Tatsächlich wurde im April dieses Jahres ein zusammengesetztes Skelett eines riesigen Tyrannosaurus Rex, bestehend aus 293 Knochen von drei verschiedenen T-Rexen, bei einer Auktion in Zürich für 9.4 Millionen US-Dollar verkauft. Dies zeigt das große Interesse und den Wert, der solchen Fossilien beigemessen wird.

Der Camptosaurus war ein großer pflanzenfressender Dinosaurier, der vom späten Jura bis zur frühen Kreidezeit existierte. Barrys erwarteter Auktionspreis liegt bei bis zu 1.2 Millionen Euro (1.98 Millionen US-Dollar). Seine Seltenheit und außergewöhnliche Erhaltung tragen zu seinem Wert bei. Dieser Verkauf bietet Paläontologie-Enthusiasten und Sammlern die Gelegenheit, ein bemerkenswertes Stück Naturgeschichte zu erwerben. Das Skelett wird vor der Auktion öffentlich ausgestellt und ermöglicht Interessierten die Möglichkeit, dieses 150 Millionen Jahre alte Wunder zu bestaunen.

