Die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA bringt historische Asteroidenprobe zur Erde zurück

Zusammenfassung: Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx hat ihre Mission erfolgreich abgeschlossen und am 24. September die erste Asteroidenprobe überhaupt in die USA zurückgebracht. Die Raumsonde sammelte zu viele Proben von der Oberfläche des Asteroiden, was zu Verzögerungen bei der Fertigstellung der Touch-and-Go-Probe führte Erwerbsmechanismus (TAGSM). Darüber hinaus hat die NASA Einzelheiten über einen sich nähernden Asteroiden, Asteroid 2023 SN6, bekannt gegeben, der heute in einer Entfernung von 4.8 Millionen Kilometern an der Erde vorbeifliegen wird.

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx ist kürzlich nach einer Entfernung von 7 Milliarden Kilometern zur Erde zurückgekehrt. Die Raumsonde landete auf dem Asteroiden Bennu und sammelte Staub- und Gesteinsproben von seiner Oberfläche. Es wurden jedoch mehr Proben zurückgebracht als erwartet, was zu Verzögerungen bei der Probenbeschaffung geführt hat. Christopher Snead, stellvertretender OSIRIS-REx-Kurationsleiter am Johnson Space Center der NASA, zeigte sich begeistert über das reichlich vorhandene Material, das von dem Asteroiden gesammelt wurde.

In einer separaten Entwicklung hat die NASA Details zu einem sich nähernden Asteroiden, Asteroid 2023 SN6, bereitgestellt. Dieser Asteroid bewegt sich derzeit mit einer Geschwindigkeit von 30,564 Kilometern pro Stunde auf die Erde zu und wird heute in einer Entfernung von 4.8 Millionen Kilometern seine größte Annäherung erreichen. Obwohl diese Entfernung groß erscheinen mag, ist sie angesichts des astronomischen Maßstabs relativ klein.

Der Asteroid 2023 SN6 ist etwa 86 Fuß breit, was nicht groß genug ist, um als potenziell gefährliches Objekt eingestuft zu werden. Er gehört zur Apollo-Gruppe der erdnahen Asteroiden, benannt nach dem 1862 von Karl Reinmuth entdeckten Apollo-Asteroiden. Den Vorhersagen der NASA zufolge wird dies die erste und einzige Annäherung des Asteroiden 2023 SN6 an die Erde sein.

