Fibonacci-Spirale für die Mondnavigation

Wissenschaftler haben eine neue Methode zur Mondnavigation entwickelt, die die Fibonacci-Spirale nutzt, um die optimalen Parameter für ein GPS-ähnliches System auf dem Mond zu berechnen. Der innovative Ansatz trägt zur Modernisierung der Navigation von Mondfahrzeugen bei und bietet eine genauere Kartierung basierend auf der einzigartigen Ellipsoidform des Mondes.

Kamilla Cziráki, Geophysikstudentin an der Eötvös-Loránd-Universität, arbeitete mit Professor Gábor Timár zusammen, um die Methodik des Mathematikers Fibonacci anzuwenden, um das GPS-System der Erde an den Mond anzupassen. Ihre Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Acta Geodaetica et Geophysica veröffentlicht.

Während sich die Menschheit auf die Rückkehr zum Mond vorbereitet, liegt der Schwerpunkt auf der Suche nach Methoden zur Mondnavigation. Es ist wahrscheinlich, dass zukünftige Mondfahrzeuge von einem Satellitennavigationssystem unterstützt werden, das dem GPS auf der Erde ähnelt. Allerdings berücksichtigen die aktuellen GPS-Systeme nicht die Form unseres Planeten, sondern verwenden stattdessen ein Rotationsellipsoid, das am besten zum Geoid passt.

Um GPS-Softwarelösungen auf den Mond anzuwenden, müssen bestimmte Parameter definiert werden. Wichtige Faktoren sind die Form des Ellipsoids, die am besten zur Mondoberfläche passt, sowie die große und kleine Halbachse. Die Form des Mondes ist nicht perfekt kugelförmig, kann aber als rotierendes Ellipsoid angenähert werden.

In ihrer Studie berechneten Cziráki und Timár mithilfe einer Datenbank namens Mondselenoid die Parameter des rotierenden Ellipsoids, die am besten zur theoretischen Form des Mondes passen. Sie nutzten die Fibonacci-Kugel, um Abtastpunkte auf der Mondoberfläche anzuordnen und erhöhten schrittweise die Anzahl der Abtastpunkte, um die Parameterwerte zu stabilisieren.

Die Fibonacci-Spirale, eine vom Mathematiker Leonardo Fibonacci entwickelte Methode, wurde gewählt, weil sie mit einfachem Code implementiert werden kann und genaue Ergebnisse liefert. Diese Methode wurde auch auf die Erde angewendet und eine gute Annäherung an das von GPS verwendete WGS84-Ellipsoid rekonstruiert.

Dieser neue Ansatz zur Mondnavigation ist vielversprechend für zukünftige Monderkundungsmissionen und ermöglicht eine präzisere Kartierung auf der Grundlage der einzigartigen Form des Mondes. Es stellt einen bedeutenden Schritt zur Modernisierung der Navigationssysteme von Mondfahrzeugen und zur Verbesserung unseres Verständnisses der Mondoberfläche dar.

Referenz: „Parameter des am besten passenden Mondellipsoids basierend auf dem Selenoidmodell von GRAIL“ von Kamilla Cziráki und Gábor Timár, 27. Juni 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w