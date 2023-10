Die besten Orte, um die Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ in San Antonio zu sehen

By

Am Samstag, dem 14. Oktober, wird an verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten eine ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen sein, die als „Feuerring“ bekannt ist. Einer der beliebtesten Orte, um diesem himmlischen Ereignis beizuwohnen, wird San Antonio, Texas sein. Mit einer Bevölkerung von 1.45 Millionen ist San Antonio die größte Stadt im zentralen Pfad der Sonnenfinsternis.

Während San Antonio möglicherweise nicht allgemein als Top-Reiseziel für diese Sonnenfinsternis diskutiert wurde, wurde es kürzlich als der preiswerteste Ort für einen Ausflug zur Sonnenfinsternis mit Hin- und Rückflug anerkannt. Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Wolkendecke an diesem Tag bei 61 % liegt, bleibt San Antonio für Texaner immer noch der wichtigste Ort, um den „Feuerring“ zu sehen, selbst wenn Besucher nicht nach San Antonio reisen.

Die Sonnenfinsternis wird voraussichtlich etwa drei Stunden dauern, wobei der „Feuerring“ um 4:21 Uhr CDT 11 Minuten und 52 Sekunden lang sichtbar ist. Dies wird die erste ringförmige Sonnenfinsternis in den USA seit 2012 und die letzte bis 2039 sein.

San Antonio ist gut darauf vorbereitet, Besucher dieser Sonnenfinsternis unterzubringen. Mit über 50,000 Hotelzimmern, ausgedehnten Straßen, einer großen Auswahl an Restaurants und zahlreichen Beobachtungspartys und Veranstaltungen, die rund um die Sonnenfinsternis organisiert werden, ist es ein erstklassiger Ort für die Beobachtung. Besucher werden daran erinnert, zur sicheren Beobachtung eine Sonnenfinsternisbrille zu tragen, da es niemals sicher ist, ohne geeigneten Augenschutz direkt in die Sonne zu schauen.

In San Antonio wurden mehrere Beobachtungspartys organisiert, um die ringförmige Sonnenfinsternis zu feiern. La Fiesta del Sol: Die Veranstaltung zur Feier der ringförmigen Sonnenfinsternis findet im Scobee Education Center statt. Zu dieser Veranstaltung im Festivalstil gehören Imbisswagen, Präsentationen, sonnengefilterte Teleskope und praktische Aktivitäten für die Öffentlichkeit.

SeaWorld San Antonio wird außerdem eine Sonnenfinsternis-Party veranstalten, die Snacks und Getränke zum Thema Sonnenfinsternis, DJ-Musik und die Möglichkeit bietet, während der Sonnenfinsternis eine Achterbahnfahrt zu unternehmen.

Für diejenigen, die ein entspannteres Erlebnis suchen, wird The Good Kind Southtown schon früh für eine Eclipse Watch Party auf seinen Rasenflächen und Außenbereichen öffnen. Gäste können an kostenlosem Yoga teilnehmen, einen Brunch genießen und sich einen speziellen Sonnencocktail namens „The Eclipse“ gönnen.

Weitere Uhrenpartys sind der San Antonio Zoo, das Hyatt Regency San Antonio Riverwalk, das San Jose Mission Education Center, das DoSeum und der Eisenhower Park.

San Antonio bereitet sich darauf vor, Besuchern und Einheimischen während der „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Es handelt sich um ein Reiseziel, das sowohl natürliche Schönheit als auch eine lebendige Tourismusinfrastruktur bietet, was es zu einem idealen Ort macht, um diesem beeindruckenden Ereignis beizuwohnen.

