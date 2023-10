Astronomen decken Geheimnisse schneller Radioausbrüche auf: Kartierung des Universums

By

Astronomen haben eine faszinierende Entdeckung gemacht, die Licht auf das rätselhafte Phänomen wirft, das als Fast Radio Bursts (FRBs) bekannt ist. Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie zeigt, dass die Radiowellen von FRB 20220610A, einem der entferntesten und energiereichsten FRBs, die jemals beobachtet wurden, erstaunliche 8 Milliarden Jahre brauchten, um die Erde zu erreichen.

FRBs sind intensive Ausbrüche von Radiowellen, die nur den Bruchteil einer Millisekunde dauern, was ihre Untersuchung schwierig macht. Die Ursprünge dieser kosmischen Blitze sind seit der Entdeckung des ersten FRB im Jahr 2007 lange Zeit ein Rätsel geblieben. Fortschritte in der Technologie und der Einsatz von Radioteleskopen haben es Wissenschaftlern jedoch ermöglicht, Hunderte dieser FRBs in den weiten Teilen des Universums zu entdecken und zu verfolgen.

Der fragliche Ausbruch, FRB 20220610A, setzte trotz seiner kurzen Dauer eine Energiemenge frei, die der entspricht, die unsere Sonne im Laufe von unglaublichen 30 Jahren aussendet. Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die unglaubliche Kraft und Intensität dieser Himmelsphänomene.

Mithilfe einer Kombination aus dem Radioteleskop-Array Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) und dem Very Large Telescope (VLT) des European Southern Observatory in Chile konnten Astronomen den genauen Standort des FRB bestimmen und seine Quellgalaxie bestimmen. Sie fanden heraus, dass der Ausbruch von einer Gruppe von zwei oder drei verschmelzenden Galaxien herrührte, in denen neue Sterne entstehen. Dies steht im Einklang mit aktuellen Theorien, die darauf hindeuten, dass FRBs aus der Explosion von hochenergetischen Objekten namens Magnetaren stammen könnten, die aus Sternexplosionen resultieren.

Diese bahnbrechende Forschung enthüllt nicht nur die Natur von FRBs, sondern präsentiert auch eine potenzielle neue Methode zur Untersuchung der mysteriösen fehlenden Materie im Universum. Durch die Messung der Materie zwischen Galaxien, die mit herkömmlichen Techniken nicht erklärt werden kann, glauben Wissenschaftler, dass schnelle Radiostöße einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur des Kosmos liefern können.

Zukünftige Fortschritte bei Radioteleskopen, die derzeit in Südafrika und Australien gebaut werden, versprechen die Entdeckung Tausender weiterer schneller Radiostöße. Durch die Kartierung dieser Ausbrüche und die weitere Analyse ihrer Eigenschaften wollen Astronomen die Geheimnisse des Universums lüften und tiefgreifende Fragen zur Kosmologie beantworten.

FAQ

Was sind Fast Radio Bursts (FRBs)?

Schnelle Funkstöße sind intensive Funkwellenausbrüche, die nur den Bruchteil einer Millisekunde dauern. Ihr Ursprung ist noch unbekannt und sie erscheinen als schnelle kosmische Blitze im gesamten Universum.

Wo wurde FRB 20220610A entdeckt?

Der FRB wurde mit dem Radioteleskop Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) in Westaustralien entdeckt.

Was ist der mögliche Ursprung von FRBs?

Aktuelle Theorien gehen davon aus, dass schnelle Funkausbrüche von hochenergetischen Objekten namens Magnetaren ausgehen können, die aus Sternexplosionen resultieren.

Wie können schnelle Radiostöße dabei helfen, fehlende Materie im Universum aufzuspüren?

Schnelle Radiostöße haben die einzigartige Fähigkeit, die ionisierte Materie zwischen Galaxien zu „sehen“ und bieten Wissenschaftlern eine Methode zur Messung der Materie, die mit normalen Techniken nicht erfasst wird.

Welche Bedeutung hat diese Entdeckung?

Diese bahnbrechende Forschung erweitert nicht nur unser Verständnis schneller Funkausbrüche, sondern bietet auch Einblicke in die mysteriöse fehlende Materie im Universum und die Struktur des Kosmos als Ganzes.