Am Samstag, 14. Oktober, um 16:15 Uhr Weltzeit wird ein seltenes Himmelsereignis stattfinden, das als ringförmige Sonnenfinsternis bekannt ist. Diese Sonnenfinsternis, die oft als „Feuerringfinsternis“ bezeichnet wird, tritt auf, wenn der Mond die Mitte der Sonne teilweise bedeckt und ein sichtbares ringförmiges Licht um den Mond herum zurückbleibt. Die Sonnenfinsternis dauert etwa 4 Minuten und 30 Sekunden.

Nach Angaben der NASA werden über 70 Millionen Amerikaner die Möglichkeit haben, Zeuge dieses spektakulären Ereignisses zu werden. Die Sonnenfinsternis wird auf einem 125 Meilen breiten Pfad sichtbar sein, der sich über neun US-Bundesstaaten erstreckt, darunter Oregon, Kalifornien, Nevada, Utah und Texas. Auf diesem Weg leben über 6.6 Millionen Amerikaner.

Für diejenigen außerhalb des Pfades, in ganz Nord-, Mittel- und Südamerika, wird eine partielle Sonnenfinsternis sichtbar sein. Es ist wichtig, beim Betrachten der Sonnenfinsternis immer eine Sonnenfinsternisbrille zu tragen, unabhängig davon, ob es sich um einen „Feuerring“ oder eine partielle Sonnenfinsternis handelt.

Nachdem sie die USA passiert hat, wird die Sonnenfinsternis von mehreren Ländern in Mittel- und Südamerika aus sichtbar sein, darunter Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Kolumbien und Brasilien.

Um das beste Seherlebnis zu haben, ist es ratsam, einen Ort im Pfad der Sonnenfinsternis zu finden, an dem nicht viel los ist. Beliebte Nationalparks entlang des Weges, wie der Crater-Lake-Nationalpark in Oregon und der Bryce-Canyon-Nationalpark in Utah, werden wahrscheinlich viele Besucher anziehen. Es wird empfohlen, im Voraus zu planen und frühzeitig am Besichtigungsort einzutreffen.

Honeypot-Standorte, darunter der Monument Valley Navajo Tribal Park, der Four Corners Navajo Tribal Park und Teile des Canyon de Chelly National Monument, werden während der Sonnenfinsternis aufgrund ihrer Bedeutung in der Navajo-Kultur geschlossen.

Während der „Feuerring“ einen atemberaubenden Anblick bietet, können diejenigen außerhalb des Weges dennoch Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis werden. Der vom Mond verdeckte Anteil der Sonne variiert je nach Standort. Städte, die weiter vom Weg entfernt sind, wie zum Beispiel New York, werden eine Sonnenfinsternis von etwa 22 % erleben, während Städte wie Austin, Texas, nur 70 Meilen vom Weg entfernt, eine große Sonnenfinsternis von 88 % erleben werden.

Denken Sie daran, über die neuesten Informationen zur Sonnenfinsternis, einschließlich Reise- und Unterkunftsmöglichkeiten, aus zuverlässigen Quellen auf dem Laufenden zu bleiben.

