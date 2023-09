Die OSIRIS-REx-Mission der NASA gibt erfolgreich eine Asteroidenprobe zurück

By

Die von der NASA gestartete OSIRIS-REx-Mission hat kürzlich ihre siebenjährige Reise mit der erfolgreichen Rückführung einer Staub- und Gesteinsprobe vom Asteroiden Bennu abgeschlossen. Diese Probe, wahrscheinlich die größte, die jemals von einem Asteroiden gesammelt wurde, wird wertvolle Einblicke in die Ursprünge des Sonnensystems und die Möglichkeit von Leben außerhalb der Erde liefern.

Während seiner Mission umkreiste OSIRIS-REx zweieinhalb Jahre lang den kohlenstoffreichen Asteroiden Bennu, kartierte seine Oberfläche und sammelte Daten über seine Eigenschaften. Diese umfangreiche Studie war nicht nur wichtig, um die Zusammensetzung und Entstehung von Asteroiden zu verstehen, sondern auch, um das Risiko abzuschätzen, das sie bei Kontakt mit der Erde darstellen können.

Asteroiden sind Überreste des frühen Sonnensystems, und ihre Untersuchung kann wertvolle Informationen über die Entstehung von Planeten und die Verteilung der für das Leben notwendigen Elemente liefern. Durch die Analyse der gesammelten Proben hoffen Wissenschaftler, die Geheimnisse der Entstehung des Sonnensystems zu lüften und Einblicke in die Verteilung von Wasser, Kohlenstoff und anderen Mineralien zu gewinnen.

Die Gewinnung tatsächlicher Proben von Asteroiden ist für eine tiefgreifende chemische Analyse von entscheidender Bedeutung, da Teleskope auf der Erde nur ein grobes Verständnis ihrer Zusammensetzung liefern können. Obwohl mehr als 70,000 Meteoriten auf der Erde gesammelt wurden, machen sie weniger als 0.1 % der bekannten Asteroidentypen aus. Durch die direkte Entnahme unbelasteter Proben von Asteroiden können Wissenschaftler diese Himmelskörper genauer untersuchen.

Probenrückführungsmissionen wie OSIRIS-REx sind aus technischer Sicht eine unglaubliche Herausforderung. Das Raumschiff muss Millionen von Kilometern zurücklegen, sich an die Geschwindigkeit des Ziels anpassen, einen sicheren Landeplatz finden, die Probe ohne Absturz sammeln, sicher lagern und aufgrund langer Kommunikationsverzögerungen autonom zur Erde zurückkehren. OSIRIS-REx schließt sich früheren Probenrückführungsmissionen wie Stardust (vom Kometen Wild-2), Hayabusa (vom Asteroiden Itokawa) und Hayabusa2 (vom Asteroiden Ryugu) an und erweitert so unser Verständnis über außerirdische Materialien.

Die erfolgreiche Rückgabe der OSIRIS-REx-Probe ist ein bedeutender Erfolg für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Wissenschaftler der Curtin University, die an verschiedenen Probenrückgabemissionen beteiligt waren, werden zu den ersten gehören, die die gesammelten Proben erhalten und analysieren. Die Proben werden im Johnson Space Center einer sorgfältigen Untersuchung unterzogen, um ihr wissenschaftliches Potenzial aufzudecken und unser Verständnis des Sonnensystems und der Möglichkeit von Leben außerhalb der Erde zu verbessern.

