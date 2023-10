7 Dinge, die Sie über die Psyche-Mission der NASA wissen müssen

By

Die bevorstehende Psyche-Mission der NASA, die am 5. Oktober starten soll, erregt aus verschiedenen Gründen Aufmerksamkeit, abgesehen von ihrem geschätzten Wert von 10,000 Billiarden US-Dollar. Hier sind sieben Fakten zu dieser bahnbrechenden Mission:

Der Asteroid könnte der Kern eines Planeten sein: Psyche liegt im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter und gilt als das dichteste Objekt im Sonnensystem. Wissenschaftler spekulieren, dass Psyche der freigelegte Kern eines gescheiterten Planeten sein könnte, was eine einzigartige Gelegenheit bietet, ein Objekt zu untersuchen, das dem Erdkern ähnelt. Es ist nicht wirklich 10,000 Billiarden Dollar wert: Während Psyche nach einer ersten Schätzung einen astronomischen Wert hatte, ist es unpraktisch, den Asteroiden abzubauen oder zur Erde zurückzubringen. Die Wertberechnung war eine einfache Möglichkeit, Medienberichterstattung über die Mission zu generieren. Der Asteroid könnte goldgrün sein: Die Oberfläche von Psyche könnte aufgrund des Schwefelgehalts einen goldgrünen Farbton aufweisen, was auf die Möglichkeit früherer Schwefelvulkane schließen lässt. Es wird vom „Apollo Pad“ aus gestartet: Die Psyche-Mission wird vom Startkomplex 39A des Kennedy Space Center starten, der für seine historische Bedeutung als Startplatz für die Apollo-Missionen und das Space-Shuttle-Programm bekannt ist. Zwei wiederverwendbare Raketen werden gleichzeitig landen: Nach dem Start werden sich zwei wiederverwendbare Raketen des Falcon Heavy-Fahrzeugs von SpaceX trennen und gemeinsam auf der Raumstation Cape Canaveral landen. Die Triebwerke des Raumfahrzeugs sind sehr schwach: Das solarelektrische Antriebssystem der Raumsonde Psyche basiert auf schwachen, mit Xenongas betriebenen Ionentriebwerken. Trotz ihres geringen Schubs sind die Motoren kontinuierlich in Betrieb und erhöhen die Geschwindigkeit des Fahrzeugs im Laufe der Zeit allmählich. Im Jahr 2026 wird es am Mars vorbeischleudern: Eines der Schlüsselmanöver der Mission wird im Jahr 2026 eine Schwerkraftunterstützung vom Mars sein. Dieses Manöver wird der Raumsonde einen erheblichen Geschwindigkeitsschub in Richtung ihres Ziels verleihen.

Insgesamt verspricht die Psyche-Mission wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung und Entstehung von Asteroiden, Licht in die Geschichte unseres Sonnensystems zu werfen und möglicherweise neue Hinweise auf die Natur der Planetenkerne zu liefern. Es ist ein bedeutender Fortschritt in unserem Verständnis der Himmelskörper.

Quellen: NASA, Arizona State University, Jet Propulsion Laboratory