Neuer Katalog von Exoplaneten: Kepler-385-System und aufregende Entdeckungen

Das Kepler-Weltraumteleskop der NASA hat sich in der wissenschaftlichen Gemeinschaft erneut einen Namen gemacht. Bei der Untersuchung von Daten, die vor seiner Außerbetriebnahme im Jahr 2018 gesammelt wurden, haben Astronomen ein außergewöhnliches System aus sieben Exoplaneten entdeckt. Dieses einzigartige System, bekannt als Kepler-385, fasziniert Wissenschaftler, weil seine Planeten von der intensiven Strahlung ihres Muttersterns bombardiert werden. Das Besondere an dieser Entdeckung ist, dass jeder dieser Exoplaneten mehr Strahlung von der Sonne erhält als jeder andere Planet in unserem Sonnensystem.

Während die genaue Größe der Exoplaneten weiterhin untersucht wird, scheinen sie größer als unser Planet Erde, aber kleiner als der kolossale Eisriese Neptun zu sein. Diese Entdeckung trägt zur wachsenden Aufregung rund um den neuen Katalog bei, den das Kepler-Weltraumteleskop erstellt hat. Dieser umfassende Katalog enthält etwa 4,400 Exoplanetenkandidaten und 700 Multiplanetensysteme. Die wissenschaftliche Gemeinschaft kann es kaum erwarten, aus diesem umfangreichen Katalog wertvolle Informationen zu gewinnen.

Was wissen wir über das Planetensystem Kepler-385? Dieses 4,672 Lichtjahre entfernte System ist eine Seltenheit, da es mehr als sechs Planeten umfasst. Ein bekanntes Beispiel für ein solches System ist TRAPPIST-1, das aus sieben erdähnlichen Planeten besteht. Im Zentrum des Kepler-385-Systems befindet sich ein Stern, der 1.1-mal größer und 5 % heißer ist als unsere eigene Sonne.

Kepler-385 b, der innerste Planet, hat eine etwa 12.8-mal größere Masse als die Erde und eine 2.7-mal größere Breite als unser Planet. Dieser Planet umkreist seinen Stern in einer Entfernung, die nur 10 % des Abstands Erde-Sonne entspricht, und vollendet eine Umlaufbahn in nur 10 Erdentagen. Der nachfolgende Planet, Kepler-385 c, ist mit einer Masse von etwa dem 13.2-fachen der Erde etwas größer. Seine Umlaufbahn erstreckt sich über eine Kreisbahn, die etwa 13 % der Erde-Sonne-Entfernung abdeckt, und vollendet eine Umdrehung in etwas mehr als 15 Erdentagen.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich bei Kepler-385 c und b um Gesteinsplaneten mit dünnen Atmosphären handelt, während die übrigen fünf Planeten im System größer sind, möglicherweise doppelt so groß wie die Erde, und von dichten Atmosphären bedeckt sind.

Trotz des Abschlusses seiner Hauptmission im Jahr 2013 revolutionierte das Kepler-Weltraumteleskop während seiner ausgedehnten Mission weiterhin unser Verständnis des Universums und endete im Jahr 2018. Auch Jahre nach seiner Außerbetriebnahme bleibt der von Kepler gesammelte Datenschatz bestehen Erfahren Sie mehr über die Milchstraße und ihre Himmelsbewohner. Insbesondere bestätigte Kepler die Annahme der NASA, dass unsere Galaxie mehr Planeten als Sterne beherbergt.

Die neueste Entdeckung des Kepler-385-Systems zeigt das bemerkenswerte Potenzial des aktualisierten Exoplanetenkatalogs. Mithilfe verbesserter Berechnungen der Sterneigenschaften und verfeinerter Modelle exoplanetarer Umlaufbahnen können Wissenschaftler nun erkennen, wann ein Stern mehrere Planeten beherbergt, die seine Flächen durchqueren. Diese Planeten neigen dazu, kreisförmigere Umlaufbahnen zu besitzen als Sterne, die nur einen oder zwei Exoplaneten beherbergen.

Die Aufregung um diesen neu entdeckten Exoplanetenkatalog nimmt weiter zu. Ein demnächst erscheinender Artikel im Journal of Planetary Science wird sich mit weiteren Details über das Kepler-385-System und anderen faszinierenden Einträgen im Katalog befassen. Für Interessierte ist bereits eine Vorabdruckversion im arXiv-Papierrepository verfügbar. Die im Rahmen der Kepler-Mission gemachten Entdeckungen erinnern an die Größe unseres Universums und die unendlichen Möglichkeiten, die jenseits unserer kosmischen Nachbarschaft liegen.