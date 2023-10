Entdeckung von Seeottern im Magen von Orcas wirft Fragen auf

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Aquatic Mammals veröffentlichte Studie hat einen schockierenden Fund zutage gefördert: Im Bauch eines verstorbenen Killerwals wurden die Überreste von sechs Seeottern entdeckt, in deren Kehle ein siebter Otter steckte. Das Orca-Weibchen wurde letztes Jahr tot vor der Küste der russischen Kommandoinseln im Beringmeer aufgefunden, was Forscher dazu veranlasste, eine Autopsie durchzuführen und ihre Ergebnisse zu veröffentlichen.

Bei einem Gesamtgewicht von 258 Pfund ist die Anwesenheit von Seeottern im Magen des Orcas ungewöhnlich, da sich Orcas normalerweise von Robben, Haien, Seelöwen, Lachsen und anderen Walen ernähren. Während es für Orcas ungewöhnlich ist, Otter zu fressen, gab es in der Vergangenheit Fälle, in denen Orcas Otter gejagt haben, was möglicherweise eine Rolle bei deren Rückgang in Alaska in den 1990er Jahren gespielt hat.

Der unerwartete Verzehr von Robbenottern durch den Orca könnte zu seinem Untergang beigetragen haben. Entweder war das erwachsene Orca-Weibchen allein auf der Jagd, oder die Otter waren so klein, dass sie es im Ganzen verschlingen konnte, mit Ausnahme des siebten Otters, der sich in ihrem Hals verfing. Auch die Art und Weise, wie Orcas die Otter fressen, ist eigenartig, da Orcas ihre Beute meist in kleinere Portionen zerreißen, bevor sie sie verschlucken. Dieses Verhalten des Aufbrechens ihrer Nahrung steht in starkem Kontrast zu der in diesem Fall beobachteten intakten Nahrungsaufnahme.

Es ist erwähnenswert, dass der Orca außerhalb seiner typischen Jagdgebiete gefunden wurde, was weitere Fragen zu diesem ungewöhnlichen Ereignis aufwirft. Wissenschaftler untersuchen derzeit die Umstände des Verhaltens des Orcas und seine Abweichungen von seiner üblichen Beute. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um zu verstehen, inwieweit Orcas eine Bedrohung für gefährdete Seeotterpopulationen darstellen können und welche potenziellen Faktoren zu diesen Wechselwirkungen beitragen können.

