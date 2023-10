Die Parker Solar Probe: Durch den Weltraum rasen, um die Geheimnisse der Sonne zu lüften

By

Die Parker Solar Probe, eine 2018 von der NASA gestartete Raumsonde, hat Geschichte geschrieben, indem sie zum schnellsten jemals von Menschenhand geschaffenen Objekt wurde. Mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 635,266 Kilometern pro Stunde raste es um die Sonne und übertraf damit die legendäre SR-71 Blackbird um fast das 180-fache. Diese bemerkenswerte Leistung gelang während der 17. Umlaufbahn der Sonde um die Sonne, nur drei Jahre nachdem sie ihren vorherigen Geschwindigkeitsrekord von 586,863 Kilometern pro Stunde aufgestellt hatte.

Was die Leistung der Parker Solar Probe noch beeindruckender macht, ist, dass sie nicht auf künstlichen Antrieb angewiesen ist. Stattdessen folgt es einer sorgfältig geplanten Umlaufbahn und dreht sich aufgrund der Anziehungskraft der Sonne spiralförmig nach innen. Bis 2025 rechnet die NASA mit Geschwindigkeiten von etwa 690,000 Kilometern pro Stunde.

Auf ihrer 24. und letzten Umlaufbahn wird sich die Sonde nahe genug an die Sonne heranbewegen, um in ihre äußere Atmosphäre einzutauchen, was sieben weitere Möglichkeiten bietet, wichtige Daten über unseren Zentralstern zu sammeln. Dies wird der nächstgelegene Abstand sein, den die Menschheit jemals mit einer Raumsonde zur Sonne geschickt hat. Die Sonde schwebt nur 7.26 Millionen Kilometer über ihrem brodelnden Plasmaozean.

Die Mission der Parker Solar Probe ist von größter Bedeutung für die Verbesserung unseres Verständnisses des Verhaltens der Sonne und ihrer Auswirkungen auf unseren Planeten. Indem wir die Geheimnisse ihres Energieflusses, der Sonnenwinde, des Magnetismus und mehr entschlüsseln, gewinnen wir unschätzbare Erkenntnisse, die uns helfen, den Einfluss der Sonne auf die Erde vorherzusagen und uns darauf vorzubereiten.

Nach ihrem früheren Erfolg bei der Entschlüsselung des rätselhaften Blitzes auf der Venus liefert die Parker Solar Probe weiterhin wichtige Daten, während sie um die Sonne kreist. Durch ihre bahnbrechenden Beobachtungen können wir die Geheimnisse der Sonne entschlüsseln und unser Wissen über das Universum, in dem wir leben, erweitern.

Quellen:

- Geschäftseingeweihter