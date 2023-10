Die NASA überwacht einen riesigen Asteroiden, der sich der Erde nähert

Die NASA beobachtet aufmerksam die Annäherung eines massiven Asteroiden namens 1998 HH49. Dieser Asteroid hat schätzungsweise die Größe eines Gebäudes in einer Höhe von 600 Fuß und soll morgen, am 17. Oktober, an der Erde vorbeifliegen. Mit einer größten Annäherung von etwa 1.17 Millionen Kilometern hat die NASA diesen Asteroiden aufgrund seiner Größe als potenziell gefährlich eingestuft.

1998 HH49 gehört zur Apollo-Gruppe von Asteroiden, die die Erde durchqueren und eine potenzielle Bedrohung darstellen. Er wurde erstmals am 28. April 1998 beobachtet. Er wird sich mit einer relativen Geschwindigkeit von 53,233 Kilometern pro Stunde bewegen. Die Apollo-Asteroidenklasse erregte 2013 Aufmerksamkeit, als der zu dieser Gruppe gehörende Tscheljabinsk-Meteor über der russischen Stadt Tscheljabinsk explodierte und weitreichende Schäden und Verletzungen verursachte.

Um das Risiko eines Einschlags einzuschätzen und die Umlaufbahn dieser erdnahen Asteroiden besser zu verstehen, nutzt die NASA ein hochentwickeltes System namens Sentry II. Durch das Sammeln präziser Beobachtungen der Position eines Asteroiden am Himmel werden die Daten an das Minor Planet Center gemeldet, das diese Informationen dann an das Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) weiterleitet. Das CNEOS verwendet diese Daten, um die wahrscheinlichste Umlaufbahn des Asteroiden um die Sonne zu ermitteln.

Sentry II verwendet einen einzigartigen Algorithmus zur Bewertung potenzieller Auswirkungsszenarien und wählt strategisch zufällige Punkte innerhalb der Unsicherheitsregion aus, um Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Dadurch kann die NASA potenziell gefährliche Asteroiden überwachen und verfolgen und bei Bedarf Warnungen ausgeben.

Da Sonnenstürme und Asteroiden weiterhin Risiken für unseren Planeten darstellen, liefern die sorgfältige Überwachung und die fortschrittlichen Systeme der NASA wichtige Informationen zum Schutz der Erde vor möglichen Einschlägen.

