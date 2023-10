Die dritte Gruppe von Astronauten: Pioniere der Weltraumforschung

Im Oktober 1963 gab die NASA die Auswahl ihrer dritten Astronautengruppe bekannt. Diese 14 Personen wurden aus einem Pool von 720 militärischen und zivilen Bewerbern ausgewählt, was es zu der damals am besten ausgebildeten Gruppe von Astronauten machte. Ihre Mission bestand darin, die zweisitzige Raumsonde Gemini zu fliegen, mit der Techniken für das Apollo-Mondlandeprogramm getestet werden sollten.

Tragischerweise starben vier Mitglieder dieser Gruppe, bevor sie ihren ersten Raumflug antraten. Allerdings flogen die restlichen 10 Astronauten insgesamt 18 Missionen im Gemini- und Apollo-Programm. Sieben von ihnen reisten zum Mond, vier hatten sogar die Gelegenheit, auf seiner Oberfläche zu laufen. Ein Astronaut flog auch eine Langzeitmission an Bord von Skylab.

Das Auswahlverfahren für diese dritte Gruppe von Astronauten war streng. Die Kandidaten mussten US-Bürger mit einem Abschluss in Ingenieurwissenschaften oder Naturwissenschaften sein, Testpilotenerfahrung oder 1,000 Flugstunden mit Jets besitzen, 34 Jahre oder jünger sein und nicht größer als 720 Meter sein. Aus den 136 eingegangenen Bewerbungen wählte der Auswahlausschuss 14 Kandidaten für die weitere Prüfung aus und grenzte sie schließlich auf die besten XNUMX ein.

Nach ihrer Auswahl durchliefen die neuen Astronauten eine umfassende Schulung und Einarbeitung in verschiedene Aspekte des Weltraumprogramms. Sie erhielten technische Aufträge, um sich Fachwissen in bestimmten Bereichen anzueignen, beispielsweise im Design und in den Steuerungssystemen von Raumfahrzeugen. Ihre Kursarbeit umfasste Themen wie Astronomie, Aerodynamik, Weltraummedizin und Geologie. Sie absolvierten sogar ein Überlebenstraining in verschiedenen Umgebungen, darunter Dschungel, Wüsten und Wasser.

Die 14 Astronauten hatten unterschiedliche Hintergründe: sieben von der US Air Force, vier von der US Navy, einer vom US Marine Corps und zwei Zivilisten mit militärischer Erfahrung. Jeder Astronaut hatte seinen eigenen, einzigartigen Beitrag zum Programm, wie zum Beispiel Edwin E. „Buzz“ Aldrin, der während der Apollo-11-Mission als zweiter Mensch den Mond betrat.

Die dritte Gruppe von Astronauten spielte eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Weltraumforschung. Sie ebneten den Weg für zukünftige Missionen und erweiterten unser Wissen über den Kosmos.

Quellen: NASA