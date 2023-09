Kommende Sternenpartys, um die Sonnenfinsternis zu beobachten

Am 14. Oktober wird in neun Bundesstaaten im Südwesten der USA eine ringförmige Sonnenfinsternis mit „Feuerring“ sichtbar sein, während der Rest des amerikanischen Kontinents Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis sein wird. Dieses himmlische Ereignis hat das Interesse von Sternguckern und Astronomen im ganzen Land geweckt und zur Organisation mehrerer Sternenpartys geführt, um die Sonnenfinsternis zu feiern und den Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihrer Leidenschaft für den dunklen Himmel und die Sternbeobachtung nachzugehen.

Eine dieser Veranstaltungen ist das Dark Sky Festival in Kalifornien, das vom 12. bis 15. Oktober stattfindet. Das Festival findet im Death Valley Starcamp statt und bietet drei Nächte lang Teleskopbeobachtungen, Astronomie-Vorträge, Workshops zur Nachtlandschaftsfotografie und sogar eine 78-prozentige partielle Sonnenfinsternis am 14. Oktober. Teilnehmer können sich außerdem an Camping, Imbisswagen, Werbegeschenken und Nachmittagsvorführungen erfreuen.

In Missouri findet vom 12. bis 15. Oktober die Heart of America Star Party statt. Diese Veranstaltung wird von der Astronomical Society of Kansas City veranstaltet und richtet sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Astronomen. Neben Gastrednern und einem Workshop zur Herstellung von Sonnenfiltern haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Zeuge der Sonnenfinsternis zu werden und dabei eine Sichtweite von 63 % zu genießen. Die Veranstaltung findet in der Nähe von Butler, Missouri, auf einem 40 Hektar großen Dark-Sky-Gelände statt.

Die Illinois Dark Skies Star Party, die vom 12. bis 15. Oktober stattfindet, ist eine weitere Sternenparty, die sich an Sterngucker und Amateurastronomen richtet. Die Veranstaltung findet im Jim Edgar Panther Creek State Fish and Wildlife Area statt und bietet drei Tage lang Himmelsbeobachtungen, wobei am Freitag und Samstag Referenten der Universität Vorträge halten. Am Samstag wird eine 50 % partielle Sonnenfinsternis sichtbar sein. Die von der Sangamon Astronomical Society veranstaltete Party fördert Zeltcamping und Wohnmobile als Unterkunft.

Für diejenigen, die ein abenteuerlicheres Erlebnis suchen, bietet die Rucksacktour Boulder Mail Trail in Utah die Möglichkeit, Zeuge der „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis zu werden und gleichzeitig das Grand Staircase-Escalante National Monument zu erkunden. Die von Wildland Trekking veranstaltete geführte viertägige Wanderung führt Wanderer durch das Canyon-Land und bietet ein unvergessliches Sonnenfinsternis-Erlebnis inmitten einer atemberaubenden Umgebung.

Weitere Sternenpartys sind das Solar Eclipse Village in Texas, das nicht nur geführte Beobachtungen der Sonnenfinsternis anbietet, sondern auch Astrofotografiesitzungen und wissenschaftliche Experimente bietet, und die Eclipse Into Nature Star Party in Oregon, die Sternbeobachtungen mit Teleskopen, Vorträge und ein Frühstücksbuffet im Vorfeld anbietet das Sonnenfinsternis-Ereignis.

Diese Sternenpartys bieten einzigartige Möglichkeiten, die Sonnenfinsternis zu feiern und gleichzeitig die Wunder des Nachthimmels zu genießen. Egal, ob Sie ein erfahrener Astronom sind oder einfach nur von himmlischen Ereignissen fasziniert sind, diese Veranstaltungen bieten für jeden etwas.

Definitionen:

– Ringförmige Sonnenfinsternis: Eine Sonnenfinsternis, die auftritt, wenn der Mond am weitesten von der Erde entfernt ist, wodurch ein sichtbarer Sonnenring entsteht.

– Partielle Sonnenfinsternis: Eine Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne teilweise bedeckt, was zu einer sichelförmigen Form führt.

Quellen:

– Dark Sky Festival: Kalifornisches Dark Sky Festival

– Heart of America Star Party: Astronomical Society of Kansas City

– Dark Skies Star Party: Illinois Dark Skies Star Party

– Dorf der Sonnenfinsternis: Garner State Park

– Boulder Mail Trail: Wildland-Trekking

– Eclipse Into Nature Star Party: Running Y Resort

– Eclipse-Experte: WhenIsTheNextEclipse.com