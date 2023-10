Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Helligkeit von 5G-Satelliten Astronomen alarmiert

By

Ein kürzlich gestarteter 5G-Satellit namens BlueWalker 3 gibt aufgrund seiner Helligkeit am Nachthimmel Anlass zur Sorge unter Astronomen. In Nature veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass der Satellit regelmäßig zu einem der hellsten Objekte am Nachthimmel wird und die empfohlenen Grenzwerte manchmal um das Hundertfache überschreitet.

Die von Forschern der chilenischen Universidad de Atacama und der University of Illinois geleitete Studie stützte sich auf Beobachtungen sowohl von Amateur- als auch professionellen Astronomen aus verschiedenen Ländern, darunter Chile, den USA, Mexiko, Neuseeland, den Niederlanden und Marokko.

BlueWalker 3 ist für die Übertragung von 4- und 5G-Signalen konzipiert und verfügt über eine große Apertur von 693 Quadratfuß. Diese große Oberfläche reflektiert das Sonnenlicht, wodurch der Satellit so hell erscheint wie prominente Sterne in den Sternbildern Canis Minor und Eridanus.

Die Forschung untersuchte auch die Auswirkungen des Launch Vehicle Adapter (LVA), eines Raumflugcontainers, der nach dem Abwerfen zu einem schwarzen Zylinder wird. Es wurde festgestellt, dass die LVA viermal heller ist als die aktuellen Empfehlungen der Internationalen Astronomischen Union.

Die Studie unterstreicht die wachsende Besorgnis unter Astronomen hinsichtlich der Interferenzen, die durch von Menschen hergestellte Weltraumhardware verursacht werden. Die zunehmende Zahl heller Objekte am Nachthimmel, darunter auch Satelliten aus Sternbildern, stellt bodengestützte Teleskope vor Herausforderungen. Die Forscher schlagen vor, dass vor dem Start Folgenabschätzungen für Satellitenbetreiber durchgeführt werden sollten, um die möglichen Auswirkungen sowohl auf den Weltraum als auch auf die Erdumgebung zu bewerten.

In entsprechenden Nachrichten behauptete Vodafone letzten Monat, mit dem Satelliten BlueWalker 5 den weltweit ersten weltraumgestützten 3G-Anruf getätigt zu haben. Der Anruf wurde von Maui, Hawaii, nach Madrid, Spanien, mit einem unveränderten Samsung Galaxy S22-Smartphone und der Sprach- und Nachrichten-App WhatsApp getätigt.

Quellen:

- Natur

– Vodafone