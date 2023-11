Das James Webb-Weltraumteleskop der NASA enthüllt Geheimnisse des Galaktischen Zentrums

Das James Webb-Weltraumteleskop der NASA hat einen beispiellosen Einblick in das Herz unserer Galaxie gewährt und faszinierende Details der Sternentstehungsregion Sagittarius C (Sgr C) entdeckt. Dieses beeindruckende Bild zeigt eine Ansammlung von Protosternen, die inmitten der 500,000 Sterne, die etwa 300 Lichtjahre von Sagittarius A, dem zentralen supermassiven Schwarzen Loch der Milchstraße, entfernt sind, das Rampenlicht stehlen.

Im Gegensatz zu allen früheren Beobachtungen bieten die vom Webb-Teleskop erfassten Infrarotdaten ein unglaubliches Maß an Auflösung und Empfindlichkeit, sodass Wissenschaftler erstmals zahlreiche Merkmale aufdecken können. Samuel Crowe, der leitende Forscher des Beobachtungsteams und Student an der University of Virginia, zeigte sich begeistert über die neu entdeckte Möglichkeit, die Sternentstehung in dieser Umgebung zu untersuchen. Laut Professor Jonathan Tan, einem von Crowes Beratern, bieten Webbs Enthüllungen eine beispiellose Gelegenheit, aktuelle Theorien zur Sternentstehung unter den extremen Bedingungen des galaktischen Zentrums zu testen.

Eine der bemerkenswertesten Entdeckungen in Sagittarius C ist ein massereicher Protostern, der mehr als das 30-fache der Masse unserer Sonne hat. Interessanterweise erzeugt die Dichte der Wolke, die diese Protosterne umgibt, die Illusion eines weniger besiedelten Gebiets, obwohl es sich um eine der am dichtesten gepackten Zonen der Galaxie handelt. Das Bild zeigt auch kleinere Infrarot-Dunkelwolken, die sternengefüllten Hohlräumen ähneln, in denen neue Sterne entstehen.

Das Instrument der Nahinfrarotkamera (NIRCam) von Webb erfasste ausgedehnte ionisierte Wasserstoffemissionen, die die Unterseite der dunklen Wolke umgeben und in lebhaften Cyantönen dargestellt sind. Diese Wasserstoffregion erstreckt sich weiter als erwartet und wirft interessante Fragen über die Quellen ihrer energiereichen Photonen auf. Darüber hinaus untersuchen Experten die chaotischen nadelartigen Strukturen im ionisierten Wasserstoff, die in mehrere Richtungen streuen.

Rubén Fedriani, ein Co-Forscher vom Instituto Astrofísica de Andalucía in Spanien, beschreibt das galaktische Zentrum als einen überfüllten und turbulenten Ort, an dem Gaswolken Sterne bilden und durch ihre ausströmenden Winde, Jets und Strahlung auf das umgebende Gas einwirken.

Während das James-Webb-Weltraumteleskop weiterhin die Geheimnisse unseres Universums enthüllt, bietet das neu gewonnene Verständnis des galaktischen Zentrums wertvolle Einblicke in die Feinheiten der Sternentstehung und der kosmischen Umgebung. Das 25,000 Lichtjahre von der Erde entfernte galaktische Zentrum bietet Astronomen die Möglichkeit, einzelne Sterne in beispielloser Detailgenauigkeit zu untersuchen und so Aufschluss über die vielfältigen Prozesse der Sternentstehung in verschiedenen Regionen der Galaxie zu geben.

