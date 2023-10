Fünf Asteroiden, die aus nächster Nähe an der Erde vorbeifliegen: Geschwindigkeit, Größe und mehr

By

Die NASA hat kürzlich bekannt gegeben, dass fünf Asteroiden der Erde am nächsten kommen und den Planeten bald passieren werden. Die Geschwindigkeit, Größe, Entfernung und andere Details dieser Asteroiden sind ziemlich faszinierend.

Einer der Asteroiden mit dem Namen Asteroid 2023 TK15 wird voraussichtlich heute, am 20. Oktober, die Erde passieren. Was ihn noch bemerkenswerter macht, ist, dass er bei seiner Annäherung unserem Planeten näher kommt als der Mond selbst. Die Entfernung zwischen Asteroid 2023 TK15 und der Erde wird nur 380,000 Kilometer betragen. Dieser Weltraumfelsen bewegt sich mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von fast 79,022 Kilometern pro Stunde und hat eine Breite von etwa 75 Fuß.

Ein weiterer Asteroid auf der Liste ist Asteroid 2020 UR, der mit einer Breite von nur 29 Fuß relativ kleiner ist. Außerdem soll er am 20. Oktober an der Erde vorbeifliegen und auf seiner Umlaufbahn bis zu 2.2 Millionen Kilometer an die Oberfläche unseres Planeten herankommen. Die NASA hat angegeben, dass sich dieser Asteroid mit einer Geschwindigkeit von etwa 46,490 Kilometern pro Stunde bewegt.

Obwohl diese Annäherung alarmierend klingen mag, ist es wichtig zu beachten, dass keiner dieser Asteroiden eine Bedrohung für die Erde darstellt. Sie werden einfach vorbeikommen und ihre Reise durch den Weltraum fortsetzen. Das Studium und die Beobachtung solcher Himmelsobjekte liefern wertvolle Informationen über unser Sonnensystem und seine Dynamik.

Die Enthüllungen der NASA über diese fünf Asteroiden unterstreichen die laufenden Bemühungen, erdnahe Objekte zu verfolgen und zu überwachen. Durch kontinuierliche Forschung und Beobachtung können Wissenschaftler unser Verständnis des Kosmos verbessern und möglicherweise Strategien entwickeln, um unseren Planeten vor künftigen Bedrohungen zu schützen.

Quellen: NASA