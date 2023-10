5 Asteroiden nähern sich heute mit hoher Geschwindigkeit der Erde!

By

Die NASA hat kürzlich Einzelheiten zu fünf Asteroiden bekannt gegeben, die derzeit auf die Erde zurasen und sich voraussichtlich heute, am 11. Oktober, dicht nähern werden. Diese Asteroiden variieren in Größe, Geschwindigkeit und Entfernung von unserem Planeten.

Einer der Asteroiden, bekannt als Asteroid 2022 UX1, soll heute an der Erde vorbeiziehen. Es ist etwa 28 Fuß breit und bewegt sich mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 30,897 Kilometern pro Stunde. Die NASA schätzt, dass dieser Weltraumfelsen uns in einer Entfernung von 1.2 Millionen Kilometern am nächsten kommen wird.

Ein weiterer Asteroid mit dem Namen Asteroid 2023 TE ist etwa 46 Fuß breit und nähert sich heute ebenfalls der Erde. Es bewegt sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 20,085 Kilometern pro Stunde und wird voraussichtlich bis zu 1.6 Millionen Kilometer an unseren Planeten herankommen.

Während diese Asteroiden ihre Flugbahn fortsetzen, überwacht die NASA ihre Bewegungen genau und berechnet ihre erwarteten Bahnen. Obwohl diese himmlischen Besucher alarmierend wirken mögen, ist es wichtig zu beachten, dass die Entfernungen, die sie zurücklegen, immer noch als sicher gelten.

Für Wissenschaftler ist es wichtig, diese Asteroiden zu untersuchen und zu verfolgen, um ihre Zusammensetzung, ihr Verhalten und ihre potenziellen Einschlagsrisiken besser zu verstehen. Durch die Gewinnung dieses Wissens können Forscher Strategien zur Verteidigung des Planeten entwickeln und potenziell erhebliche zukünftige Auswirkungen verhindern.

Quelle: HT TECH