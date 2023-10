Die NASA verfolgt den sich der Erde nähernden Asteroiden 2023 TC7

Die NASA überwacht und untersucht kontinuierlich Asteroiden, die sich der Erde nähern, um die Sicherheit unseres Planeten zu gewährleisten. Mit einer Kombination aus Weltraumteleskopen und bodengestützten Observatorien, darunter dem Hubble-Weltraumteleskop, hat die NASA über 1.2 Millionen bekannte Asteroiden identifiziert. Obwohl es keine unmittelbare Bedrohung durch Asteroiden gibt, ist es wichtig, sie zu verfolgen, um mögliche Katastrophen zu verhindern.

Ein kürzlich von der NASA entdeckter Asteroid ist 2023 TC7. Dieser Asteroid ist etwa 48 Fuß breit, etwa so groß wie ein typisches Haus. Eine nahe Begegnung mit der Erde wird voraussichtlich am 15. Oktober 2023 in einer Entfernung von 666,000 Kilometern stattfinden. Mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 24,510 Kilometern pro Stunde gehört 2023 TC7 zur Asteroidenfamilie Aten, die bekanntermaßen über dynamische Umlaufbahnen verfügt, die sie in die Nähe der Erde bringen.

Obwohl dieser Asteroid erstmals am 11. Oktober 2023 beobachtet und zuletzt am 14. Oktober gesichtet wurde, gilt er aufgrund seiner geringen Größe nicht als Gefahr für unseren Planeten. Laut NASA gelten nur Asteroiden, die größer als 492 Fuß sind, als potenziell gefährlich.

Die Aten-Asteroiden, zu denen 2023 TC7 gehört, sind eine Gruppe von Himmelskörpern, deren Umlaufbahnen die Bahn der Erde kreuzen. Sie werden allgemein als erddurchquerende Asteroiden bezeichnet und wurden erstmals 1976 von der Astronomin Eleanor Helin am Palomar-Observatorium entdeckt.

Die sorgfältigen Bemühungen der NASA und anderer Weltraumagenturen bei der Verfolgung und Untersuchung von Asteroiden spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz unseres Planeten. Auch wenn kleine Asteroiden möglicherweise keine nennenswerte Bedrohung darstellen, ist eine kontinuierliche Überwachung erforderlich, um die Erde vor potenziellen Gefahren zu schützen.

Quellen:

– Die NASA verfolgt den Asteroiden 2023 TC7, der sich der Erde nähert