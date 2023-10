Uralte Superdeep-Diamanten geben Aufschluss über die Entstehung des Superkontinents

Ein internationales Expertenteam hat alte Superdeep-Diamanten aus Minen in Brasilien und Westafrika analysiert und neue Erkenntnisse über die Entstehung, Stabilisierung und Bewegung von Superkontinenten gewonnen. Diese Diamanten, die vor 650 bis 450 Millionen Jahren unter dem Superkontinent Gondwana entstanden sind, liefern wertvolle Einblicke in die Entwicklung der Kontinente in den frühen Stadien des komplexen Lebens auf der Erde.

Diamanten, die vor Millionen bis Milliarden Jahren entstanden sind, können Aufschluss über den Erdmantel geben. Sie sind eines der wenigen Mineralien, die die alten Zyklen der Entstehung und Zerstörung von Superkontinenten überleben und aufzeichnen können. Die Analyse dieser supertiefen Diamanten hat bisher unbekannte geologische Prozesse und ihre Rolle beim Wachstum von Superkontinenten wie Gondwana enthüllt.

Das Expertenteam unter der Leitung von Dr. Suzette Timmerman von der Universität Bern in der Schweiz datierte die Diamanten, die sich tief unter Gondwana bildeten. Sie entdeckten, dass die Diamanten entstanden, als der Superkontinent vor 650 bis 450 Millionen Jahren den Südpol bedeckte. Die Muttergesteine ​​der Diamanten wurden während der Diamantenbildung schwimmfähig und transportierten subduziertes Mantelmaterial und die Diamanten, was effektiv zum Wachstum des Superkontinents von unten beitrug.

Vor etwa 120 Millionen Jahren begann Gondwana auseinanderzubrechen, was zur Bildung der heutigen Ozeane wie des Atlantiks führte. Die Diamanten, die eingeschlossene Einschlüsse des Wirtsgesteins tragen, wurden vor etwa 90 Millionen Jahren bei heftigen Vulkanausbrüchen an die Erdoberfläche gebracht. Diese Eruptionen ereigneten sich auf den Kontinentalfragmenten Brasiliens und Westafrikas, die einst zu Gondwana gehörten.

Die Untersuchung dieser supertiefen Diamanten hat Einblicke in die Entstehung und Stabilisierung von Kontinenten geliefert und letztendlich zur frühen Entwicklung des Lebens auf der Erde beigetragen. Die komplexe Geschichte dieser Diamanten weist darauf hin, dass sie sich vertikal und horizontal innerhalb der Erde bewegt haben und so die Entstehung und Entwicklung des Superkontinents nachgezeichnet haben. Diese Forschung unterstreicht die wesentliche Rolle von Diamanten beim Verständnis des Wachstums und der Bewegung von Kontinenten.

An der University of the Witwatersrand in Südafrika laufen derzeit Experimente und Analysen von Diamanteinschlüssen, wo ein neues Isotopenlabor und neue Methoden entwickelt werden. Ziel der Forschung ist es, unser Verständnis darüber zu verbessern, wie sich Kontinente entwickeln und bewegen und welche Bedeutung sie für die Entwicklung und Nachhaltigkeit des Lebens auf der Erde haben.

Quellen:

– „Superdeep-Diamanten enthüllen Informationen über den Zyklus von Superkontinenten und Subduktionszonen“ – Phys.org

– „Sublithosphärisches Diamantzeitalter und der Superkontinentzyklus“ – Natur