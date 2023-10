Riesiger Eisberg kollidiert mit Pinguin-Schutzgebiet in der Antarktis und verursacht minimalen Schaden

By

Ein riesiger Eisberg namens D-30A kollidierte kürzlich mit Clarence Island, einem Pinguin-Refugium in der Antarktis, und wirbelte um dieses herum. Der tafelförmige Berg ist mit einer Länge von 45 Meilen und einer Breite von 12.5 Meilen das größte verbleibende Stück von D-30. D-30 entstand im Juni 2021, als sein Mutterberg, D-28, mit Land kollidierte und auseinanderbrach. Seitdem driftet die D-30A langsam an der antarktischen Küste entlang.

Ende 2022 änderte die D-30A plötzlich ihren Kurs und kollidierte mit der Südküste von Clarence Island, bevor sie nach Osten drehte und einige Tage später auf See hinausfuhr. Clarence Island ist eine wichtige Brutstätte für Zügelpinguine, die jeden Winter von rund 100,000 Brutpaaren besucht wird. Glücklicherweise ereignete sich die Kollision, bevor die Pinguine in die Kolonie zurückgekehrt waren, sodass schwerwiegende Auswirkungen auf die Population vermieden wurden.

Eisberge, die mit Inseln kollidieren, können die Tierwelt stören, ihre Nahrungsgewohnheiten beeinträchtigen und die Temperatur und den Salzgehalt der umliegenden Gewässer verändern. Das Kratzen von Eis über den Meeresboden kann Ökosysteme zerstören und das Nahrungsnetz stören. Die Topographie des Meeresbodens von Clarence Island mit seinem tiefen Wasser und dem steilen Abhang auf der Ostseite verhinderte jedoch wahrscheinlich, dass D-30A steckenblieb.

Obwohl der Eisberg nicht lange auf der Insel verweilte, könnte er für nistende Pinguine schädlich gewesen sein. Wenn der Zugang zur Kolonie auch nur für ein paar Tage blockiert ist, kann es zu einem misslungenen Brutjahr kommen, da nistende Pinguine bei der Nahrungssuche auf ihre Partner angewiesen sind. Die unmittelbare Begegnung mit D-30A könnte jedoch positive Auswirkungen gehabt haben, da der Eisberg wahrscheinlich eisenreiches Schmelzwasser freigesetzt hat, was zu einem verstärkten Algenwachstum in der Region führte.

D-30A ist nun auf dem Weg in die Drake-Passage, die als „Eisbergallee“ bekannt ist, wo große Eisberge von Meeresströmungen erfasst werden, die sie in wärmere Gewässer befördern. Im November 2022 wurde in derselben Passage der ehemals größte Eisberg der Welt, A-76A, gesichtet, bevor er im Juni dieses Jahres schließlich weiter nördlich auseinanderbrach.

Insgesamt hätte die Kollision zwischen D-30A und Clarence Island zwar eine erhebliche Bedrohung für das Pinguin-Refugium darstellen können, doch der Zeitpunkt und das anschließende Verhalten des Eisbergs minimierten den Schaden. Die Tierwelt auf Clarence Island scheint von größeren Schäden verschont geblieben zu sein.

