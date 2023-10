Space Shuttle Discovery der NASA: Ein Vermächtnis der Erforschung und Entdeckung

By

Das Space Shuttle Discovery der NASA feierte sein erstes öffentliches Debüt am 16. Oktober 1983 während einer Rollout-Zeremonie in seiner Produktionsanlage in Palmdale, Kalifornien. Dieses Ereignis markierte den Höhepunkt einer dreijährigen Bauzeit und positionierte Discovery neben den beiden anderen Orbitern der NASA, Columbia und Challenger, sowie dem Testfahrzeug Enterprise.

Discovery, benannt nach historischen Forschungsschiffen wie der HMS Discovery von Kapitän James Cook und der Discovery von Henry Hudson, flog 39 Missionen, mehr als jeder andere Orbiter im Space-Shuttle-Programm der NASA. Die Karriere des Space Shuttle erstreckte sich über 26 Jahre, in denen es jede Art von Mission erfüllte, die für das Space Shuttle vorgesehen war.

Nach seiner Ausmusterung im Jahr 2011 fand Discovery sein neues Zuhause im National Air and Space Museum der Smithsonian Institution in Chantilly, Virginia, wo es für die Öffentlichkeit ausgestellt ist.

Der Bau von Discovery begann im Juni 1980 und wurde im Februar 1983 abgeschlossen. Dieser neue Orbiter wies im Vergleich zu seinen Vorgängern mehrere Verbesserungen auf und war aufgrund der Verwendung von Decken anstelle von Fliesen im Wärmeschutzsystem leichter.

Am 16. Oktober 1983 fand im Palmdale-Werk von Rockwell International eine Einführungszeremonie statt. Die Astronauten der ersten Discovery-Mission, STS-41D, dankten den Mitarbeitern für ihre harte Arbeit beim Bau des Raumschiffs.

Nach der Zeremonie wurde Discovery von Palmdale zum Dryden Flight Research Center der NASA auf der Edwards Air Force Base in der kalifornischen Mojave-Wüste transportiert. Der Orbiter wurde auf dem Shuttle Carrier Aircraft (SCA), einer modifizierten Boeing 747, für einen Überführungsflug zum Kennedy Space Center der NASA in Florida platziert.

Im Kennedy Space Center angekommen, wurde die Discovery einer Inspektion unterzogen und für ihren Erstflug vorbereitet. Es wurde schließlich mit einem externen Panzer und Feststoffraketenverstärkern gekoppelt, bevor es zur Startrampe 39A ausgerollt wurde.

Leider musste der erste Startversuch am 25. Juni 1984 aufgrund eines Ausfalls des Backup-Allzweckcomputers von Discovery abgebrochen werden. Am nächsten Tag wurde jedoch nach dem Austausch der defekten Einheit ein zweiter Startversuch unternommen. Diesmal brach der Bordcomputer den Start nur vier Sekunden vor dem Abheben ab.

Trotz anfänglicher Rückschläge erhob sich Discovery schließlich in die Lüfte und begab sich auf ein Vermächtnis der Erkundung und Entdeckung, das seinen Platz in der Geschichte festigte.

