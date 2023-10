Die NASA verschiebt die Grenzen des 3D-Drucks mit der RAMFIRE-Raketendüse

By

In einer bahnbrechenden Leistung haben NASA-Ingenieure in Zusammenarbeit mit Elementum 3D erfolgreich eine 3D-gedruckte Raketentriebwerksdüse aus Aluminium getestet. Dieser Fortschritt markiert einen wichtigen Meilenstein in den laufenden Bemühungen der NASA, additive Fertigungstechnologien für die Weltraumforschung zu nutzen.

Aufgrund seiner geringen Hitzetoleranz, die bei den extremen Temperaturen von Raketentriebwerksexplosionen zu Rissen führen kann, wird Aluminium traditionell nicht häufig in der Raketentechnik verwendet. Im Rahmen der NASA-Initiative „Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution“ (RAMFIRE) wurde jedoch eine Lösung entwickelt, um dieser Herausforderung zu begegnen und es Aluminium zu ermöglichen, seine positiven Eigenschaften zur Geltung zu bringen.

Die wichtigste Innovation liegt im Design der Raketendüsen selbst, die über interne Kanäle verfügen, die die Wärme effektiv umleiten und das Schmelzen des Metalls verhindern. Durch den Einsatz des 3D-Drucks mit laserpulvergerichteter Energieabscheidung (LP-DED) kann die RAMFIRE-Düse als ein einziges Stück hergestellt werden, wodurch Tausende separater Komponenten entfallen, die bei herkömmlichen Herstellungsmethoden erforderlich wären.

Paul Gradl, leitender Forscher der RAMFIRE-Initiative am Marshall Space Flight Center der NASA, zeigte sich optimistisch hinsichtlich des Ergebnisses und der gemeinsamen Bemühungen zur Entwicklung und zum Druck der Raketendüse. Er hob die Beiträge von Industriepartnerschaften hervor und erklärte: „Wir haben die Schritte im Herstellungsprozess reduziert, sodass wir große Motorkomponenten in nur wenigen Tagen in einem einzigen Bau fertigen können.“

Der erfolgreiche Test der 3D-gedruckten Düsen unter extremen Hitze- und Drucksimulationen eröffnet neue Möglichkeiten für die Weltraumforschung. Die leichte Beschaffenheit des Aluminiummaterials ermöglicht den Transport größerer Nutzlasten in den Weltraum und revolutioniert so die Transportmöglichkeiten der NASA-Raketen.

Für die Zukunft plant die NASA, die Anwendung der additiven Fertigung auf andere Projekte mit Aluminium auszudehnen, einschließlich der Produktion von Satellitenteilen. Ziel der Organisation ist es außerdem, eine verstärkte Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen der additiven Fertigung, Interessengruppen und Forschungseinrichtungen zu fördern.

Die RAMFIRE-Raketendüse stellt nicht nur einen Wendepunkt für die NASA dar, sondern ebnet auch den Weg für eine erweiterte Erforschung der Erdumlaufbahn, des Mondes, des Mars und darüber hinaus.

FAQ

1. Was ist RAMFIRE?

RAMFIRE steht für Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution. Dabei handelt es sich um eine Initiative der NASA, die darauf abzielt, additive Fertigungstechnologien für die Weltraumforschung zu nutzen.

2. Wie unterscheidet sich die RAMFIRE-Raketendüse von herkömmlichen Raketendüsen?

Die RAMFIRE-Raketendüse verfügt über interne Kanäle, die die Wärme umleiten und verhindern, dass das Aluminiummaterial bei extremen Temperaturen schmilzt. Herkömmliche Raketendüsen aus Aluminium neigen aufgrund ihrer geringen Hitzetoleranz zu Rissen.

3. Wie wird die RAMFIRE-Düse hergestellt?

Die RAMFIRE-Düse wird im 3D-Druck mit Laserpulver-gesteuerter Energieabscheidung (LP-DED) hergestellt. Dadurch kann die Düse aus einem Stück gefertigt werden, wodurch der Zusammenbau tausender separater Komponenten entfällt.

4. Welche Vorteile bietet die Verwendung der 3D-gedruckten RAMFIRE-Düse?

Das in der RAMFIRE-Düse verwendete leichte Aluminiummaterial ermöglicht die Beförderung größerer Nutzlasten in den Weltraum. Diese Gewichtsreduzierung bietet erhebliche Vorteile hinsichtlich der Raketeneffizienz und erweiterten Möglichkeiten für die Weltraumforschung.